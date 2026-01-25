فنزويلا تفرج عن 80 سجينا سياسيا على الأقل

قالت منظمة "فورو ‌بينال" الفنزويلية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان إن أطلقت، الأحد، سراح 80 شخصا على ‌الأقل، تعتبرهم المنظمة سجناء سياسيين، في إطار عملية ⁠مستمرة.

وأضافت المنظمة، على منصة "إكس"، أن السلطات أطلقت سراح ‌هؤلاء من سجون في أنحاء البلاد وأن من المرجح مواصلة عمليات الإفراج.



وقالت ديلسي القائمة بأعمال الرئيس يوم الجمعة إن السلطات ‍أفرجت عن 626 شخصا من السجون دون ذكر الجدول الذي بموجبه حدث ‍ذلك.

لكن ⁠منظمة "فورو بينال" قالت في ‍وقت سابق إن السلطات أفرجت عن 156 سجينا سياسيا فقط منذ الثامن ‌من يناير.



وذكرت رودريغيز أن من المقرر إجراء مكالمة هاتفية الإثنين مع لحقوق الإنسان لتطلب من المنظمة الدولية التحقق من قوائم المفرج عنهم حتى الآن.