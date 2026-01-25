تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

فنزويلا تفرج عن 80 سجينا سياسيا على الأقل

Lebanon 24
25-01-2026 | 12:33
A-
A+
فنزويلا تفرج عن 80 سجينا سياسيا على الأقل
فنزويلا تفرج عن 80 سجينا سياسيا على الأقل photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قالت منظمة "فورو ‌بينال" الفنزويلية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان إن فنزويلا أطلقت، الأحد، سراح 80 شخصا على ‌الأقل، تعتبرهم المنظمة سجناء سياسيين، في إطار عملية ⁠مستمرة.
وأضافت المنظمة، على منصة "إكس"، أن السلطات أطلقت سراح ‌هؤلاء من سجون في أنحاء البلاد وأن من المرجح مواصلة عمليات الإفراج.

وقالت ديلسي رودريغيز القائمة بأعمال الرئيس يوم الجمعة إن السلطات ‍أفرجت عن 626 شخصا من السجون دون ذكر الجدول الزمني الذي بموجبه حدث ‍ذلك.
لكن ⁠منظمة "فورو بينال" قالت في ‍وقت سابق إن السلطات أفرجت عن 156 سجينا سياسيا فقط منذ الثامن ‌من يناير.

وذكرت رودريغيز أن من المقرر إجراء مكالمة هاتفية الإثنين مع مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك لتطلب من المنظمة الدولية التحقق من قوائم المفرج عنهم حتى الآن.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
فنزوِيلا تُفرج عن 116 سجينًا وسط ضغوط حقوقية وسياسية
lebanon 24
Lebanon24
25/01/2026 22:24:59 Lebanon 24 Lebanon 24
أ ف ب: الإفراج عن 80 سجينا سياسيا في فنزويلا
lebanon 24
Lebanon24
25/01/2026 22:24:59 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز عن منظمة غير حكومية: فنزويلا تطلق سراح 24 سجينا سياسيا فجر اليوم ليرتفع إجمالي المفرج عنهم إلى 41
lebanon 24
Lebanon24
25/01/2026 22:24:59 Lebanon 24 Lebanon 24
الإمارات تُفرج عن آلاف السجناء بمناسبة عيد الاتحاد الـ54
lebanon 24
Lebanon24
25/01/2026 22:24:59 Lebanon 24 Lebanon 24

مفوض الأمم المتحدة السامي

مفوض الأمم المتحدة

الأمم المتحدة

منظمة الدول

فولكر تورك

الفنزويلي

رودريغيز

فنزويلية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
14:54 | 2026-01-25
Lebanon24
14:52 | 2026-01-25
Lebanon24
14:14 | 2026-01-25
Lebanon24
14:03 | 2026-01-25
Lebanon24
14:00 | 2026-01-25
Lebanon24
12:59 | 2026-01-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24