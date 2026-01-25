مصر تحذر من تقويض دور الأونروا ووكالات الإغاثة

أكدت الخارجية أن الأونروا تضطلع بدور أساسي لا يمكن الاستغناء عنه، داعية لحماية المؤسسات الإنسانية.

كما أدانت استهداف لمقار الأونروا في المحتلة واعتبرته انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، مؤكدة رفض مصر أي محاولات لتقويض دور الأونروا ووكالات الإغاثة في الأراضي .