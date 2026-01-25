تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
15
o
بيروت
11
o
طرابلس
14
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
13
o
النبطية
4
o
زحلة
4
o
بعلبك
-1
o
بشري
9
o
بيت الدين
3
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
ما هو سبب حريق "منتجع الموت"؟ تقرير يكشف التفاصيل الاولية
Lebanon 24
25-01-2026
|
12:44
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت صحيفة نويه تسوريشر تسايتونج
السويسرية
، الأحد، بأن أحد المخارج الرئيسية كان مغلقا ليلة الحريق المدمر الذي أودى بحياة 40 شخصا في حانة بمنتجع كران-مونتانا السويسري، خلال احتفالات العام الجديد.
وأوضحت الصحيفة أن الباب الواقع في الطابق الأرضي من الحانة كان من المفترض أن يُتيح للرواد مغادرة المبنى بسرعة في حالات الطوارئ، لكنه لم يكن مفتوحا ليلة وقوع الحادث.
وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن الألعاب النارية أضرمت النيران في العازل الصوتي الأسفنجي في سقف الحانة أثناء الاحتفال، مما أدى إلى انتشار ألسنة اللهب بسرعة.
وأسفر الحريق عن مقتل 40 شخصا، بينهم عدد كبير من
القصر
، وإصابة 116 آخرين، منهم 80 يعانون من حروق خطيرة تتطلب علاجا طويل الأمد، قد يمتد لعدة أشهر أو سنوات.
ماذا حصل؟
وكانت حادثة الحريق المروع قد تصدرت عناوين الصحف في مطلع العام، بعد أن اندلع في منتجع التزلج السويسري خلال احتفالات رأس السنة، وأسفر عن وفاة عشرات الأشخاص وإصابة المئات.
ووصف الرئيس السويسري، غي بارميلان، الحادث وقتها بأنه "أحد أسوأ المآسي التي شهدتها بلادنا على الإطلاق"، معلنا إلغاء كلمته التقليدية بمناسبة رأس السنة.
وأكدت الشرطة السويسرية أن عدد القتلى بلغ نحو 40 شخصا، بينما وصل عدد المصابين إلى 115 نتيجة الحريق في حانة منتجع كرانس-مونتانا.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزارة الخارجية الفرنسية: فقدان 8 مواطنين فرنسيين جراء الحريق في منتجع "كران-مونتانا" بسويسرا
Lebanon 24
وزارة الخارجية الفرنسية: فقدان 8 مواطنين فرنسيين جراء الحريق في منتجع "كران-مونتانا" بسويسرا
25/01/2026 22:25:19
25/01/2026 22:25:19
Lebanon 24
Lebanon 24
"أ.ف.ب": 40 قتيلا و115 جريحا حصيلة الحريق داخل منتجع للتزلج في سويسرا
Lebanon 24
"أ.ف.ب": 40 قتيلا و115 جريحا حصيلة الحريق داخل منتجع للتزلج في سويسرا
25/01/2026 22:25:19
25/01/2026 22:25:19
Lebanon 24
Lebanon 24
السلطات السويسرية تؤكّد أن الحادث في منتجع التزلج يُصنَّف على أنه حريق وليس هجومًا
Lebanon 24
السلطات السويسرية تؤكّد أن الحادث في منتجع التزلج يُصنَّف على أنه حريق وليس هجومًا
25/01/2026 22:25:19
25/01/2026 22:25:19
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل تكشف للمرة الأولى من "جزيرة إبستين"
Lebanon 24
تفاصيل تكشف للمرة الأولى من "جزيرة إبستين"
25/01/2026 22:25:19
25/01/2026 22:25:19
Lebanon 24
Lebanon 24
السويسرية
الرئيسي
القصر
ميلان
سوريش
سي ال
تساي
تانا
تابع
قد يعجبك أيضاً
جندي إسرائيلي يتورط في "قضية ابتزاز".. اليكم التفاصيل
Lebanon 24
جندي إسرائيلي يتورط في "قضية ابتزاز".. اليكم التفاصيل
14:54 | 2026-01-25
25/01/2026 02:54:36
Lebanon 24
Lebanon 24
"اتهامات خطيرة" لأبرز جنرال في الصين.. تقرير يكشف التفاصيل
Lebanon 24
"اتهامات خطيرة" لأبرز جنرال في الصين.. تقرير يكشف التفاصيل
14:52 | 2026-01-25
25/01/2026 02:52:04
Lebanon 24
Lebanon 24
بن فرحان في بولندا لبحث تعزيز العلاقات
Lebanon 24
بن فرحان في بولندا لبحث تعزيز العلاقات
14:14 | 2026-01-25
25/01/2026 02:14:59
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس السلطة القضائية الإيرانية يتوعّد محرضي الاحتجاجات بعقوبات صارمة
Lebanon 24
رئيس السلطة القضائية الإيرانية يتوعّد محرضي الاحتجاجات بعقوبات صارمة
14:03 | 2026-01-25
25/01/2026 02:03:23
Lebanon 24
Lebanon 24
من إسرائيل.. إقرأوا ما كُشفَ عن خامنئي و"محور المقاومة"!
Lebanon 24
من إسرائيل.. إقرأوا ما كُشفَ عن خامنئي و"محور المقاومة"!
14:00 | 2026-01-25
25/01/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
إشكال في مطعم بسبب امتناع مرشح نيابي سابق عن تسديد الفاتورة
Lebanon 24
إشكال في مطعم بسبب امتناع مرشح نيابي سابق عن تسديد الفاتورة
16:32 | 2026-01-24
24/01/2026 04:32:26
Lebanon 24
Lebanon 24
"عاصفة جديدة" ستأتي إلى لبنان.. هذا موعدها ومصدرها "اليونان"
Lebanon 24
"عاصفة جديدة" ستأتي إلى لبنان.. هذا موعدها ومصدرها "اليونان"
15:32 | 2026-01-24
24/01/2026 03:32:53
Lebanon 24
Lebanon 24
عن مصير خامنئي واغتياله.. ماذا أعلن تقريرٌ إسرائيلي؟
Lebanon 24
عن مصير خامنئي واغتياله.. ماذا أعلن تقريرٌ إسرائيلي؟
16:30 | 2026-01-24
24/01/2026 04:30:16
Lebanon 24
Lebanon 24
منخفض جوي جديد سيضرب لبنان.. برق وأمطار وثلوج ستصل إلى هذا الارتفاع
Lebanon 24
منخفض جوي جديد سيضرب لبنان.. برق وأمطار وثلوج ستصل إلى هذا الارتفاع
03:42 | 2026-01-25
25/01/2026 03:42:42
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر تحذير يخصّ لبنان.. إنذارٌ في تقرير عن "فلول الأسد"!
Lebanon 24
آخر تحذير يخصّ لبنان.. إنذارٌ في تقرير عن "فلول الأسد"!
16:47 | 2026-01-24
24/01/2026 04:47:43
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
14:54 | 2026-01-25
جندي إسرائيلي يتورط في "قضية ابتزاز".. اليكم التفاصيل
14:52 | 2026-01-25
"اتهامات خطيرة" لأبرز جنرال في الصين.. تقرير يكشف التفاصيل
14:14 | 2026-01-25
بن فرحان في بولندا لبحث تعزيز العلاقات
14:03 | 2026-01-25
رئيس السلطة القضائية الإيرانية يتوعّد محرضي الاحتجاجات بعقوبات صارمة
14:00 | 2026-01-25
من إسرائيل.. إقرأوا ما كُشفَ عن خامنئي و"محور المقاومة"!
12:59 | 2026-01-25
ملادينوف في اسرائيل غداً لمناقشة ملف غزة
فيديو
بمواصفات ممتازة.. شركة Xiaomi تكشف عن هاتف جديد تعرّفوا إليه (فيديو)
Lebanon 24
بمواصفات ممتازة.. شركة Xiaomi تكشف عن هاتف جديد تعرّفوا إليه (فيديو)
03:00 | 2026-01-24
25/01/2026 22:25:19
Lebanon 24
Lebanon 24
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
Lebanon 24
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
03:59 | 2026-01-21
25/01/2026 22:25:19
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
15:51 | 2026-01-16
25/01/2026 22:25:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24