Najib Mikati
reports about lebanon أخباري
عربي-دولي

ما هو سبب حريق "منتجع الموت"؟ تقرير يكشف التفاصيل الاولية

Lebanon 24
25-01-2026 | 12:44
ما هو سبب حريق منتجع الموت؟ تقرير يكشف التفاصيل الاولية
ما هو سبب حريق منتجع الموت؟ تقرير يكشف التفاصيل الاولية photos 0
أفادت صحيفة نويه تسوريشر تسايتونج السويسرية، الأحد، بأن أحد المخارج الرئيسية كان مغلقا ليلة الحريق المدمر الذي أودى بحياة 40 شخصا في حانة بمنتجع كران-مونتانا السويسري، خلال احتفالات العام الجديد.


وأوضحت الصحيفة أن الباب الواقع في الطابق الأرضي من الحانة كان من المفترض أن يُتيح للرواد مغادرة المبنى بسرعة في حالات الطوارئ، لكنه لم يكن مفتوحا ليلة وقوع الحادث.

وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن الألعاب النارية أضرمت النيران في العازل الصوتي الأسفنجي في سقف الحانة أثناء الاحتفال، مما أدى إلى انتشار ألسنة اللهب بسرعة.
وأسفر الحريق عن مقتل 40 شخصا، بينهم عدد كبير من القصر، وإصابة 116 آخرين، منهم 80 يعانون من حروق خطيرة تتطلب علاجا طويل الأمد، قد يمتد لعدة أشهر أو سنوات.

ماذا حصل؟

وكانت حادثة الحريق المروع قد تصدرت عناوين الصحف في مطلع العام، بعد أن اندلع في منتجع التزلج السويسري خلال احتفالات رأس السنة، وأسفر عن وفاة عشرات الأشخاص وإصابة المئات.

ووصف الرئيس السويسري، غي بارميلان، الحادث وقتها بأنه "أحد أسوأ المآسي التي شهدتها بلادنا على الإطلاق"، معلنا إلغاء كلمته التقليدية بمناسبة رأس السنة.

وأكدت الشرطة السويسرية أن عدد القتلى بلغ نحو 40 شخصا، بينما وصل عدد المصابين إلى 115 نتيجة الحريق في حانة منتجع كرانس-مونتانا.
