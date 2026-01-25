تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

رئيس دولة الإمارات يستقبل مبعوث الرئيس الروسي

Lebanon 24
25-01-2026 | 12:48
A-
A+
رئيس دولة الإمارات يستقبل مبعوث الرئيس الروسي
رئيس دولة الإمارات يستقبل مبعوث الرئيس الروسي photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، كيريل دميترييف مبعوث الرئيس الروسي للتعاون الاقتصادي والاستثماري الدولي.


ونقل المبعوث الروسي إلى رئيس دولة الإمارات خلال اللقاء تحيات فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية وشكره لاستضافة دولة الإمارات المحادثات الثلاثية التي تضم الولايات المتحدة الأميركية وروسيا الاتحادية وجمهورية أوكرانيا في إطار المساعي الهادفة إلى تعزيز الحوار وإيجاد حلول دبلوماسية للأزمة الأوكرانية.
كما تطرق اللقاء إلى علاقات التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات وروسيا وفرص تطويرها في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والاستثمارية والتنموية، إضافة إلى عدد من الموضوعات محل الاهتمام المشترك.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وكالة أنباء الإمارات: رئيس دولة الإمارات والرئيس التركي يبحثان هاتفياً علاقات البلدين والتطورات الإقليمية
lebanon 24
Lebanon24
25/01/2026 22:25:26 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس السوري يستقبل مبعوث أميركا ويبحث معه مستجدات المنطقة
lebanon 24
Lebanon24
25/01/2026 22:25:26 Lebanon 24 Lebanon 24
مبعوث الرئيس الروسي: أصوات العقل داخل الاتحاد الأوروبي منعت الاستخدام غير القانوني للأصول الروسية
lebanon 24
Lebanon24
25/01/2026 22:25:26 Lebanon 24 Lebanon 24
ويتكوف: عقدنا في فلوريدا اجتماعات مثمرة مع مبعوث الرئيس الروسي
lebanon 24
Lebanon24
25/01/2026 22:25:26 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

فلاديمير بوتين

الرئيس الروسي

فلاديمير بوتي

الأوكرانية

دبلوماسي

أوكرانيا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
14:54 | 2026-01-25
Lebanon24
14:52 | 2026-01-25
Lebanon24
14:14 | 2026-01-25
Lebanon24
14:03 | 2026-01-25
Lebanon24
14:00 | 2026-01-25
Lebanon24
12:59 | 2026-01-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24