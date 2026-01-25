رئيس دولة الإمارات يستقبل مبعوث الرئيس الروسي

استقبل الشيخ زايد آل رئيس دولة العربية المتحدة، كيريل دميترييف مبعوث للتعاون الاقتصادي والاستثماري الدولي.





ونقل المبعوث الروسي إلى رئيس دولة الإمارات خلال اللقاء تحيات رئيس الاتحادية وشكره لاستضافة دولة الإمارات المحادثات الثلاثية التي تضم الأميركية وروسيا الاتحادية وجمهورية في إطار المساعي الهادفة إلى تعزيز الحوار وإيجاد حلول دبلوماسية للأزمة .

كما تطرق اللقاء إلى علاقات التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات وروسيا وفرص تطويرها في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والاستثمارية والتنموية، إضافة إلى عدد من الموضوعات محل الاهتمام المشترك.