ملادينوف في اسرائيل غداً لمناقشة ملف غزة

ذكرت مصادر "أكسيوس" أن لمجلس السلام في غزة سيزور يوم غد لإجراء محادثات حول إعادة فتح معبر وقضايا أخرى تتعلق بقطاع غزة. وأكد مسؤول أميركي أن المعبر من المرجح أن يُفتح في كلا الاتجاهين في خلال الأيام المقبلة.

