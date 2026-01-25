تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
عربي-دولي

رئيس السلطة القضائية الإيرانية يتوعّد محرضي الاحتجاجات بعقوبات صارمة

Lebanon 24
25-01-2026 | 14:03
رئيس السلطة القضائية الإيرانية يتوعّد محرضي الاحتجاجات بعقوبات صارمة
رئيس السلطة القضائية الإيرانية يتوعّد محرضي الاحتجاجات بعقوبات صارمة photos 0
توعّد رئيس السلطة القضائية في إيران، المحرّضين على الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي شهدتها البلاد مؤخرا، بأنهم سيلقون عقابا "بدون أدنى تساهل"، بحسب "سكاي نيوز عربية".

ونقل موقع "ميزان" عن رئيس السلطة القضائية في إيران غلام حسين محسني إجئي قوله "إن الشعب يطالب عن حق بمحاكمة المتّهمين والمحرضين الرئيسيين على أعمال الشغب والإرهاب والعنف بأسرع ما يمكن ومعاقبتهم إذا ثبتت إدانتهم".

وأضاف إجئي: "يجب اعتماد أقصى درجات الصرامة في التحقيقات"، مؤكدا أن "العدالة تقتضي محاكمة ومعاقبة، بدون أدنى تساهل، المجرمين الذين حملوا السلاح وقتلوا الناس، أو أشعلوا حرائق أو خرّبوا أو ارتكبوا مجازر".

