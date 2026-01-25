بحثا عن رفات آخر رهينة.. "عملية واسعة النطاق" في شمال غزة

أفاد ، مساء الأحد، بأن الجيش يبحث عن رفات ران غفيلي، آخر رهينة لا يزال في ، في مقبرة بشمال غزة.





وقال المكتب إن "العملية تتم في مقبرة بشمال غزة وتشمل جهود بحث مكثفة، مع الاستخدام الكامل لكل المعلومات الاستخباراتية المتوافرة. وسيتواصل هذا الجهد ما دام ذلك ضروريا".



وقال موقع "القناة 12" إن الجيش "يجري حاليا عملية واسعة النطاق للعثور على ران غفيلي".

وأضاف: "يعمل الجيش الإسرائيلي حاليا على افتراض أن غفيلي دُفن شرق الخط الأصفر"، مشيرا إلى أن "العملية الواسعة قد تستغرق عدة أيام".



وكانت كشفت أنها "زودت الوسطاء بكافة التفاصيل والمعلومات المتوفرة لدينا بشأن مكان وجوده. وما يؤكد صحة كلامنا هو أن تُجري حاليا عمليات بحث في موقع محدد".



وأكدت: "تعاملنا مع ملف الرهائن والجثث بشفافية كاملة وأنجزنا كل ما هو مطلوب منّا بناءً على اتفاق وقف إطلاق النار".