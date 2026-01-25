تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

بحثا عن رفات آخر رهينة.. "عملية واسعة النطاق" في شمال غزة

Lebanon 24
25-01-2026 | 15:27
A-
A+
بحثا عن رفات آخر رهينة.. عملية واسعة النطاق في شمال غزة
بحثا عن رفات آخر رهينة.. عملية واسعة النطاق في شمال غزة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الأحد، بأن الجيش يبحث عن رفات ران غفيلي، آخر رهينة لا يزال في قطاع غزة، في مقبرة بشمال غزة.


وقال المكتب إن "العملية تتم في مقبرة بشمال غزة وتشمل جهود بحث مكثفة، مع الاستخدام الكامل لكل المعلومات الاستخباراتية المتوافرة. وسيتواصل هذا الجهد ما دام ذلك ضروريا".

وقال موقع "القناة 12" الإسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي "يجري حاليا عملية واسعة النطاق للعثور على ران غفيلي".
وأضاف: "يعمل الجيش الإسرائيلي حاليا على افتراض أن غفيلي دُفن شرق الخط الأصفر"، مشيرا إلى أن "العملية الواسعة قد تستغرق عدة أيام".

وكانت حماس كشفت أنها "زودت الوسطاء بكافة التفاصيل والمعلومات المتوفرة لدينا بشأن مكان وجوده. وما يؤكد صحة كلامنا هو أن إسرائيل تُجري حاليا عمليات بحث في موقع محدد".

وأكدت: "تعاملنا مع ملف الرهائن والجثث بشفافية كاملة وأنجزنا كل ما هو مطلوب منّا بناءً على اتفاق وقف إطلاق النار".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
حركة الجهاد: نبحث عن رفات رهينة في شمال قطاع غزة بالتعاون مع فريق من الصليب الأحمر
lebanon 24
Lebanon24
26/01/2026 02:12:37 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤولين أمنيين: توصلنا إلى مؤشرات عن مكان رفات آخر رهينة في غزة
lebanon 24
Lebanon24
26/01/2026 02:12:37 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو ل"نيوزماكس": سنستعيد رفات آخر رهينة في غزة بأي طريقة كانت
lebanon 24
Lebanon24
26/01/2026 02:12:37 Lebanon 24 Lebanon 24
وفد إسرائيلي في القاهرة لبحث إعادة رفات آخر رهينة
lebanon 24
Lebanon24
26/01/2026 02:12:37 Lebanon 24 Lebanon 24

مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين

مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي

رئيس الوزراء الإسرائيلي

مكتب رئيس الوزراء

بنيامين نتنياهو

الإسرائيلية

الإسرائيلي

قطاع غزة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:52 | 2026-01-25
Lebanon24
16:45 | 2026-01-25
Lebanon24
16:37 | 2026-01-25
Lebanon24
16:36 | 2026-01-25
Lebanon24
16:20 | 2026-01-25
Lebanon24
15:48 | 2026-01-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24