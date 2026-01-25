رئيس الأركان الإسرائيلي: لا أحد يعرف موعد الضربة الأمريكية على إيران

أكد رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير في محادثات مغلقة، أنه لا يعرف موعد الضربة الأمريكية على إيران ولا يمكنه التكهن بعد.
وصرح زامير بأن القرار مرهون بيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مضيفا: "كل شيء في رأس ترامب.. بالنسبة لنا كل شيء وارد".
وفي سياق متصل، قال قائد القيادة الشمالية في الجيش الإسرائيلي اللواء رافي ميلو، إن تل أبيب تعيش حالة تأهب واسعة النطاق في ظل التوترات المتصاعدة مع إيران وسط تقديرات بإمكانية شن الولايات المتحدة هجوما عسكريا في المنطقة.
وأوضح ميلو، أن الجيش يراقب التطورات عن كثب، مضيفا: "لا نعلم إلى أين تتجه الأمور، لكننا نرى تحشيد القوات الأمريكية في الخليج ونستعد لاحتمال أن تقرر الولايات المتحدة شن هجوم".