تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

رئيس الأركان الإسرائيلي: لا أحد يعرف موعد الضربة الأمريكية على إيران

Lebanon 24
25-01-2026 | 15:48
A-
A+
رئيس الأركان الإسرائيلي: لا أحد يعرف موعد الضربة الأمريكية على إيران
رئيس الأركان الإسرائيلي: لا أحد يعرف موعد الضربة الأمريكية على إيران photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

أكد رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير في محادثات مغلقة، أنه لا يعرف موعد الضربة الأمريكية على إيران ولا يمكنه التكهن بعد.

وصرح زامير بأن القرار مرهون بيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مضيفا: "كل شيء في رأس ترامب.. بالنسبة لنا كل شيء وارد".

وفي سياق متصل، قال قائد القيادة الشمالية في الجيش الإسرائيلي اللواء رافي ميلو، إن تل أبيب تعيش حالة تأهب واسعة النطاق في ظل التوترات المتصاعدة مع إيران وسط تقديرات بإمكانية شن الولايات المتحدة هجوما عسكريا في المنطقة.

وأوضح ميلو، أن الجيش يراقب التطورات عن كثب، مضيفا: "لا نعلم إلى أين تتجه الأمور، لكننا نرى تحشيد القوات الأمريكية في الخليج ونستعد لاحتمال أن تقرر الولايات المتحدة شن هجوم".

Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: لا نعرف حتى الآن أي جهة قادرة على السيطرة على غزة
lebanon 24
Lebanon24
26/01/2026 02:12:46 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث عن رئيس الأركان الإسرائيلي: موعد الهجوم الأميركي على إيران لم يتحدد والأمر يتوقف على قرار ترامب
lebanon 24
Lebanon24
26/01/2026 02:12:46 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة: التحضير للعملية العسكرية في فنزويلا بدأ قبل عدة أشهر
lebanon 24
Lebanon24
26/01/2026 02:12:46 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الأركان الإسرائيلي: إيران هي التي موّلت وسلّحت الحصار الخانق حول إسرائيل وكانت وراء خطط تدميرها وستواصل إسرائيل شن ضربات حيثما دعت الحاجة على كل الجبهات
lebanon 24
Lebanon24
26/01/2026 02:12:46 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

الإسرائيلي

الأمريكية

إسرائيل

تل أبيب

إلى أين

الشمالي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:52 | 2026-01-25
Lebanon24
16:45 | 2026-01-25
Lebanon24
16:37 | 2026-01-25
Lebanon24
16:36 | 2026-01-25
Lebanon24
16:20 | 2026-01-25
Lebanon24
15:29 | 2026-01-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24