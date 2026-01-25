رئيس الأركان الإسرائيلي: لا أحد يعرف موعد الضربة الأمريكية على إيران

أكد رئيس الأركان إيال زامير في محادثات مغلقة، أنه لا يعرف موعد الضربة على ولا يمكنه التكهن بعد.

وصرح زامير بأن القرار مرهون بيد الرئيس الأمريكي ، مضيفا: "كل شيء في رأس .. بالنسبة لنا كل شيء وارد".

وفي سياق متصل، قال قائد القيادة الشمالية في الجيش الإسرائيلي اللواء رافي ميلو، إن تعيش حالة تأهب واسعة النطاق في ظل التوترات المتصاعدة مع إيران وسط تقديرات بإمكانية شن هجوما عسكريا في المنطقة.

وأوضح ميلو، أن الجيش يراقب التطورات عن كثب، مضيفا: "لا نعلم تتجه الأمور، لكننا نرى تحشيد القوات الأمريكية في ونستعد لاحتمال أن تقرر الولايات المتحدة شن هجوم".