تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
13
o
بيروت
10
o
طرابلس
14
o
صور
17
o
جبيل
14
o
صيدا
18
o
جونية
12
o
النبطية
7
o
زحلة
3
o
بعلبك
0
o
بشري
9
o
بيت الدين
2
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
الجيش السوري: قسد تخرق اتفاق وقف النار وتستهدف مواقعنا
Lebanon 24
25-01-2026
|
16:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت هيئة العمليات في
الجيش السوري
أن قوات
سوريا
الديمقراطية
"قسد" تخرق اتفاق وقف إطلاق النار وتستهدف مواقع انتشار الجيش في محيط منطقة
عين العرب
بأكثر من 25 مسيرة انتحارية من نوع FPV.
وأضافت في بيان، الأحد، أن هذا التصعيد من قبل "قسد" أدى إلى تدمير 4 آليات للجيش.
كما أردفت أن "قسد" استهدفت أيضاً طريق M4 والقرى المحيطة به عدة مرات، ما أسفر عن إصابة عدد من المدنيين.
"حصار بعض العائلات"
كذلك تابعت هيئة العمليات في الجيش السوري أنه استمراراً لنهج الاعتقال الممنهج بحق الأهالي أقدمت "قسد" على حصار بعض العائلات في محيط قرية الشيوخ بهدف اعتقال أبنائهم، الأمر الذي تطور لاشتباكات مع بعض الأهالي، ووقوع إصابات بينهم.
فيما ختمت مؤكدة أن الجيش السوري يدرس خياراته الميدانية حالياً، رداً على استهداف الأهالي ومواقع انتشاره وسيقوم بما يلزم.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش السوري: مماطلة قسد المصحوبة بقصف المواقع المدنية تقلل فرص الاستمرار في أي اتفاق جديد معها
Lebanon 24
الجيش السوري: مماطلة قسد المصحوبة بقصف المواقع المدنية تقلل فرص الاستمرار في أي اتفاق جديد معها
26/01/2026 02:12:53
26/01/2026 02:12:53
Lebanon 24
Lebanon 24
الحاج حسن: اسرائيل لم تلتزم وما زالت حتى اليوم تخرق اتفاق وقف اطلاق النار
Lebanon 24
الحاج حسن: اسرائيل لم تلتزم وما زالت حتى اليوم تخرق اتفاق وقف اطلاق النار
26/01/2026 02:12:53
26/01/2026 02:12:53
Lebanon 24
Lebanon 24
التلفزيون السوري: الجيش يستهدف بالمدفعية مواقع قسد في دير حافر بريف حلب
Lebanon 24
التلفزيون السوري: الجيش يستهدف بالمدفعية مواقع قسد في دير حافر بريف حلب
26/01/2026 02:12:53
26/01/2026 02:12:53
Lebanon 24
Lebanon 24
الإدارة الذاتية التابعة لقسد: الجيش السوري يواصل وبشكل متعمد وممنهج خرق اتفاق وقف إطلاق النار
Lebanon 24
الإدارة الذاتية التابعة لقسد: الجيش السوري يواصل وبشكل متعمد وممنهج خرق اتفاق وقف إطلاق النار
26/01/2026 02:12:53
26/01/2026 02:12:53
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش السوري
الديمقراطية
الديمقراطي
هيئة العمل
عين العرب
ين العرب
ديمقراطي
سوريا
تابع
قد يعجبك أيضاً
الخزانة الأميركي: سنفرض رسومًا على كندا بنسبة 100% إذا أبرمت اتفاقًا تجاريًّا مع الصين
Lebanon 24
الخزانة الأميركي: سنفرض رسومًا على كندا بنسبة 100% إذا أبرمت اتفاقًا تجاريًّا مع الصين
16:52 | 2026-01-25
25/01/2026 04:52:15
Lebanon 24
Lebanon 24
مسؤول أميركي: معبر رفح قد يُفتح بالاتجاهين خلال 48 ساعة
Lebanon 24
مسؤول أميركي: معبر رفح قد يُفتح بالاتجاهين خلال 48 ساعة
16:45 | 2026-01-25
25/01/2026 04:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مسؤول أميركي: ترامب سيتخذ "خطوات مدروسة" تحسبا لأي تصعيد
Lebanon 24
مسؤول أميركي: ترامب سيتخذ "خطوات مدروسة" تحسبا لأي تصعيد
16:37 | 2026-01-25
25/01/2026 04:37:42
Lebanon 24
Lebanon 24
مظلوم عبدي: نجاح التهدئة مرتبط بدمشق
Lebanon 24
مظلوم عبدي: نجاح التهدئة مرتبط بدمشق
16:36 | 2026-01-25
25/01/2026 04:36:24
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الأركان الإسرائيلي: لا أحد يعرف موعد الضربة الأمريكية على إيران
Lebanon 24
رئيس الأركان الإسرائيلي: لا أحد يعرف موعد الضربة الأمريكية على إيران
15:48 | 2026-01-25
25/01/2026 03:48:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
منخفض جوي جديد سيضرب لبنان.. برق وأمطار وثلوج ستصل إلى هذا الارتفاع
Lebanon 24
منخفض جوي جديد سيضرب لبنان.. برق وأمطار وثلوج ستصل إلى هذا الارتفاع
03:42 | 2026-01-25
25/01/2026 03:42:42
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد مغادرة السوريين.. مخيمات "متروكة" تفتح ملفاً خطرًا
Lebanon 24
بعد مغادرة السوريين.. مخيمات "متروكة" تفتح ملفاً خطرًا
05:00 | 2026-01-25
25/01/2026 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
من إسرائيل.. إقرأوا ما كُشفَ عن خامنئي و"محور المقاومة"!
Lebanon 24
من إسرائيل.. إقرأوا ما كُشفَ عن خامنئي و"محور المقاومة"!
14:00 | 2026-01-25
25/01/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خطوة من الجيش تُواجه إسرائيل.. قرارٌ "يمنع الفراغ الأمني"
Lebanon 24
خطوة من الجيش تُواجه إسرائيل.. قرارٌ "يمنع الفراغ الأمني"
06:00 | 2026-01-25
25/01/2026 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الموساد يحدد توقيت "سقوط النظام" في إيران!
Lebanon 24
الموساد يحدد توقيت "سقوط النظام" في إيران!
05:10 | 2026-01-25
25/01/2026 05:10:29
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:52 | 2026-01-25
الخزانة الأميركي: سنفرض رسومًا على كندا بنسبة 100% إذا أبرمت اتفاقًا تجاريًّا مع الصين
16:45 | 2026-01-25
مسؤول أميركي: معبر رفح قد يُفتح بالاتجاهين خلال 48 ساعة
16:37 | 2026-01-25
مسؤول أميركي: ترامب سيتخذ "خطوات مدروسة" تحسبا لأي تصعيد
16:36 | 2026-01-25
مظلوم عبدي: نجاح التهدئة مرتبط بدمشق
15:48 | 2026-01-25
رئيس الأركان الإسرائيلي: لا أحد يعرف موعد الضربة الأمريكية على إيران
15:29 | 2026-01-25
الدفاع السورية: هجمات "قسد" قرب عين العرب تدمر 4 آليات للجيش
فيديو
بمواصفات ممتازة.. شركة Xiaomi تكشف عن هاتف جديد تعرّفوا إليه (فيديو)
Lebanon 24
بمواصفات ممتازة.. شركة Xiaomi تكشف عن هاتف جديد تعرّفوا إليه (فيديو)
03:00 | 2026-01-24
26/01/2026 02:12:53
Lebanon 24
Lebanon 24
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
Lebanon 24
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
03:59 | 2026-01-21
26/01/2026 02:12:53
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
15:51 | 2026-01-16
26/01/2026 02:12:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24