Najib Mikati
عربي-دولي

الجيش السوري: قسد تخرق اتفاق وقف النار وتستهدف مواقعنا

Lebanon 24
25-01-2026 | 16:20
الجيش السوري: قسد تخرق اتفاق وقف النار وتستهدف مواقعنا
أعلنت هيئة العمليات في الجيش السوري أن قوات سوريا الديمقراطية "قسد" تخرق اتفاق وقف إطلاق النار وتستهدف مواقع انتشار الجيش في محيط منطقة عين العرب بأكثر من 25 مسيرة انتحارية من نوع FPV.

وأضافت في بيان، الأحد، أن هذا التصعيد من قبل "قسد" أدى إلى تدمير 4 آليات للجيش.
كما أردفت أن "قسد" استهدفت أيضاً طريق M4 والقرى المحيطة به عدة مرات، ما أسفر عن إصابة عدد من المدنيين.

"حصار بعض العائلات"
كذلك تابعت هيئة العمليات في الجيش السوري أنه استمراراً لنهج الاعتقال الممنهج بحق الأهالي أقدمت "قسد" على حصار بعض العائلات في محيط قرية الشيوخ بهدف اعتقال أبنائهم، الأمر الذي تطور لاشتباكات مع بعض الأهالي، ووقوع إصابات بينهم.

فيما ختمت مؤكدة أن الجيش السوري يدرس خياراته الميدانية حالياً، رداً على استهداف الأهالي ومواقع انتشاره وسيقوم بما يلزم.
الجيش السوري: مماطلة قسد المصحوبة بقصف المواقع المدنية تقلل فرص الاستمرار في أي اتفاق جديد معها
الحاج حسن: اسرائيل لم تلتزم وما زالت حتى اليوم تخرق اتفاق وقف اطلاق النار
التلفزيون السوري: الجيش يستهدف بالمدفعية مواقع قسد في دير حافر بريف حلب
الإدارة الذاتية التابعة لقسد: الجيش السوري يواصل وبشكل متعمد وممنهج خرق اتفاق وقف إطلاق النار
