الجيش السوري: قسد تخرق اتفاق وقف النار وتستهدف مواقعنا

أعلنت هيئة العمليات في أن قوات "قسد" تخرق اتفاق وقف إطلاق النار وتستهدف مواقع انتشار الجيش في محيط منطقة بأكثر من 25 مسيرة انتحارية من نوع FPV.



وأضافت في بيان، الأحد، أن هذا التصعيد من قبل "قسد" أدى إلى تدمير 4 آليات للجيش.

كما أردفت أن "قسد" استهدفت أيضاً طريق M4 والقرى المحيطة به عدة مرات، ما أسفر عن إصابة عدد من المدنيين.



"حصار بعض العائلات"

كذلك تابعت هيئة العمليات في الجيش السوري أنه استمراراً لنهج الاعتقال الممنهج بحق الأهالي أقدمت "قسد" على حصار بعض العائلات في محيط قرية الشيوخ بهدف اعتقال أبنائهم، الأمر الذي تطور لاشتباكات مع بعض الأهالي، ووقوع إصابات بينهم.



فيما ختمت مؤكدة أن الجيش السوري يدرس خياراته الميدانية حالياً، رداً على استهداف الأهالي ومواقع انتشاره وسيقوم بما يلزم.