مسؤول أميركي: معبر رفح قد يُفتح بالاتجاهين خلال 48 ساعة

كشف مسؤول أميركي أن معبر في غزة قد يُفتح على الأرجح بالاتجاهين خلال الساعات أو الأيام القليلة المقبلة، مرجّحاً أن يتم ذلك خلال 48 ساعة في حال استكمال الموافقات اللازمة.

وفي السياق ذاته، أفادت هيئة البث بأن من المتوقع افتتاح معبر رفح من الجانب الفلسطيني خلال 48 ساعة من صدور الموافقة، على أن يتولى تشغيله وفد من .



وأضافت الهيئة أن سيعقد اجتماعاً، مساء اليوم، لبحث عدد من الملفات، من بينها مسألة فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني.



ونقل مسؤول أميركي، في تصريح منفصل، أن فتح المعبر في الاتجاهين بات مرجحاً خلال أيام قليلة، في ظل الاتصالات الجارية بشأن هذا الملف.