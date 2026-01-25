تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

مسؤول أميركي: معبر رفح قد يُفتح بالاتجاهين خلال 48 ساعة

Lebanon 24
25-01-2026 | 16:45
مسؤول أميركي: معبر رفح قد يُفتح بالاتجاهين خلال 48 ساعة
كشف مسؤول أميركي أن معبر رفح في غزة قد يُفتح على الأرجح بالاتجاهين خلال الساعات أو الأيام القليلة المقبلة، مرجّحاً أن يتم ذلك خلال 48 ساعة في حال استكمال الموافقات اللازمة.
وفي السياق ذاته، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن من المتوقع افتتاح معبر رفح من الجانب الفلسطيني خلال 48 ساعة من صدور الموافقة، على أن يتولى تشغيله وفد من الاتحاد الأوروبي.

وأضافت الهيئة أن المجلس الوزاري المصغر سيعقد اجتماعاً، مساء اليوم، لبحث عدد من الملفات، من بينها مسألة فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني.

ونقل مسؤول أميركي، في تصريح منفصل، أن فتح المعبر في الاتجاهين بات مرجحاً خلال أيام قليلة، في ظل الاتصالات الجارية بشأن هذا الملف.
