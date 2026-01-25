تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

خلال اتصال مع السوداني.. روبيو يحذر العراق من حكومة "تسيطر عليها إيران"

Lebanon 24
25-01-2026 | 23:18
خلال اتصال مع السوداني.. روبيو يحذر العراق من حكومة تسيطر عليها إيران
قام وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو بالتحذير من وجود حكومة في العراق تسيطر عليها إيران، مؤكدا ان ذلك سيؤثر على مصالح بغداد وكذلك على العلاقة مع الولايات المتحدة.

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية، عن إجراء اتصال هاتفي بين روبيو ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ناقشا خلاله العلاقات مع إيران واحتجاز أفراد تنظيم داعش في منشآت عراقية.

وأوضحت الخارجية، في بيان، "أي حكومة (في العراق) تسيطر عليها إيران لا يمكن أن تنجح في وضع مصالح العراق في المقام الأول، أو أن تبقي العراق بعيدا عن الصراعات الإقليمية، أو أن تعزز الشراكة ذات المنفعة المتبادلة بين الولايات المتحدة والعراق".

وأكد روبيو أن أن الجانبين "(ناقشا) الجهود الدبلوماسية الجارية لضمان سرعة إعادة الدول لمواطنيها المحتجزين في العراق وتقديمهم للعدالة".
وكانت مصادر قد كشفت، في وقت سابق، أن الولايات المتحدة هددت سياسيين عراقيين كبارا بفرض عقوبات قد تطال الدولة العراقية نفسها، بما في ذلك احتمال استهداف شريانها المالي الأهم المتمثل في عائدات النفط المودعة عبر بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، في حال إشراك جماعات مسلحة مدعومة من إيران في الحكومة العراقية المقبلة.

وبحسب 4 مصادر تحدثت لـ"رويترز"، يعد هذا التحذير من أشد الأمثلة حتى الآن على حملة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الرامية إلى تقليص نفوذ الجماعات المرتبطة بإيران داخل العراق.
الولايات المتحدة

وزارة الخارجية

وزير الخارجية

دونالد ترامب

العراقية

العراقي

دونالد

