خلال اتصال مع السوداني.. روبيو يحذر العراق من حكومة "تسيطر عليها إيران"

قام الأميركي، ماركو روبيو بالتحذير من وجود حكومة في تسيطر عليها ، مؤكدا ان ذلك سيؤثر على مصالح بغداد وكذلك على العلاقة مع .



وأعلنت الأميركية، عن إجراء اتصال هاتفي بين روبيو ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ناقشا خلاله العلاقات مع إيران واحتجاز أفراد تنظيم داعش في منشآت .



وأوضحت الخارجية، في بيان، "أي حكومة (في العراق) تسيطر عليها إيران لا يمكن أن تنجح في وضع مصالح العراق في المقام الأول، أو أن تبقي العراق بعيدا عن الصراعات الإقليمية، أو أن تعزز الشراكة ذات المنفعة المتبادلة بين الولايات المتحدة والعراق".



وأكد روبيو أن أن الجانبين "(ناقشا) الجهود الدبلوماسية الجارية لضمان سرعة إعادة الدول لمواطنيها المحتجزين في العراق وتقديمهم للعدالة".

وكانت مصادر قد كشفت، في وقت سابق، أن الولايات المتحدة هددت سياسيين عراقيين كبارا بفرض عقوبات قد تطال الدولة نفسها، بما في ذلك احتمال استهداف شريانها المالي الأهم المتمثل في عائدات المودعة عبر بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، في حال إشراك جماعات مسلحة مدعومة من إيران في الحكومة العراقية المقبلة.



وبحسب 4 مصادر تحدثت لـ"رويترز"، يعد هذا التحذير من أشد الأمثلة حتى الآن على حملة الرئيس الأميركي الرامية إلى تقليص نفوذ الجماعات المرتبطة بإيران داخل العراق.



