كانت تقل 342 راكبا.. غرق سفينة في الفلبين ومقتل 8 أشخاص

توفي 8 أشخاص على الأقل في حادث غرق سفينة، الاثنين كانت تقل 342 راكبا في جنوب الفلبين.وكتبت أرسينا كاهينغ نانوه، رئيسة إحدى البلديات في مقاطعة باسيلان، في منشور على ، إن العدد المؤكد للقتلى بلغ 8 جراء غرق السفينة "تريشا كيرستين 3" خلال إبحارها باتجاه سولو.وقالت رونالين ، مسؤولة الاستجابة للطوارئ في باسيلان، لوكالة فرانس برس، إنه تم إنقاذ 138 شخصا على الأقل حتى الآن.وأضافت: "التحدي الحقيقي هنا هو في عدد المصابين الذين يصلون إلينا. نعاني حاليا من نقص في الفرق الطبية"، مشيرة إلى أنه تم نقل 18 شخصا إلى أحد المستشفيات المحلية.وتابعت: "كانت السفينة تبحر من مدينة زامبوانغا إلى جزيرة جولو عندما وقع الحادث".وأعلن الفلبيني أنه ينسق لإمداد مركزه في جنوب مينداناو بالمساعدة في عمليات البحث والإنقاذ.