عربي-دولي
اسرائيل تحدد موعد فتح معبر رفح
Lebanon 24
25-01-2026
|
23:31
أعلن
مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي
،
بنيامين نتنياهو
، مساء الأحد، أن
إسرائيل
ستعيد فتح معبر
رفح
في غزة لمرور الأشخاص فقط بعد استكمال عملية تحديد مكان جثة آخر رهينة إسرائيلي متبقٍ في القطاع الفلسطيني.
جاء ذلك بعد اجتماع
مجلس الوزراء
الإسرائيلي
الأمني المصغر.
وقال
مكتب نتنياهو
في بيان إن الجيش الإسرائيلي "يجري حالياً عملية مركزة لاستنفاد جميع المعلومات الاستخباراتية التي تم جمعها في محاولة لتحديد مكان الرهينة القتيل الرقيب أول ران غفيلي... وإعادته"، مضيفاً أنه عند إتمام العملية "ستفتح إسرائيل معبر رفح"، وفق
رويترز
.
كما أردف أنه "في إطار خطة الرئيس (الأميركي دونالد)
ترامب
المكونة من 20 نقطة، وافقت إسرائيل على إعادة فتح معبر رفح بشكل محدود لمرور الأشخاص فقط، على أن يخضع لآلية تفتيش إسرائيلية كاملة".
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن بوقت سابق الأحد أنه أطلق "عملية محددة الأهداف" في شمال غزة لاستعادة رفات غفيلي، بينما قال مسؤول عسكري إسرائيلي إن هناك "عدة خيوط استخباراتية" تتعلق بمكان وجوده المحتمل.
مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي
رئيس الوزراء الإسرائيلي
مكتب رئيس الوزراء
بنيامين نتنياهو
مجلس الوزراء
مكتب نتنياهو
الإسرائيلي
إسرائيل
