اسرائيل تحدد موعد فتح معبر رفح

أعلن ، ، مساء الأحد، أن ستعيد فتح معبر في غزة لمرور الأشخاص فقط بعد استكمال عملية تحديد مكان جثة آخر رهينة إسرائيلي متبقٍ في القطاع الفلسطيني.



جاء ذلك بعد اجتماع الأمني المصغر.

وقال في بيان إن الجيش الإسرائيلي "يجري حالياً عملية مركزة لاستنفاد جميع المعلومات الاستخباراتية التي تم جمعها في محاولة لتحديد مكان الرهينة القتيل الرقيب أول ران غفيلي... وإعادته"، مضيفاً أنه عند إتمام العملية "ستفتح إسرائيل معبر رفح"، وفق .



كما أردف أنه "في إطار خطة الرئيس (الأميركي دونالد) المكونة من 20 نقطة، وافقت إسرائيل على إعادة فتح معبر رفح بشكل محدود لمرور الأشخاص فقط، على أن يخضع لآلية تفتيش إسرائيلية كاملة".



وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن بوقت سابق الأحد أنه أطلق "عملية محددة الأهداف" في شمال غزة لاستعادة رفات غفيلي، بينما قال مسؤول عسكري إسرائيلي إن هناك "عدة خيوط استخباراتية" تتعلق بمكان وجوده المحتمل.