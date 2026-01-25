تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

اسرائيل تحدد موعد فتح معبر رفح

Lebanon 24
25-01-2026 | 23:31
اسرائيل تحدد موعد فتح معبر رفح
أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء الأحد، أن إسرائيل ستعيد فتح معبر رفح في غزة لمرور الأشخاص فقط بعد استكمال عملية تحديد مكان جثة آخر رهينة إسرائيلي متبقٍ في القطاع الفلسطيني.

جاء ذلك بعد اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي الأمني المصغر.
وقال مكتب نتنياهو في بيان إن الجيش الإسرائيلي "يجري حالياً عملية مركزة لاستنفاد جميع المعلومات الاستخباراتية التي تم جمعها في محاولة لتحديد مكان الرهينة القتيل الرقيب أول ران غفيلي... وإعادته"، مضيفاً أنه عند إتمام العملية "ستفتح إسرائيل معبر رفح"، وفق رويترز.

كما أردف أنه "في إطار خطة الرئيس (الأميركي دونالد) ترامب المكونة من 20 نقطة، وافقت إسرائيل على إعادة فتح معبر رفح بشكل محدود لمرور الأشخاص فقط، على أن يخضع لآلية تفتيش إسرائيلية كاملة".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن بوقت سابق الأحد أنه أطلق "عملية محددة الأهداف" في شمال غزة لاستعادة رفات غفيلي، بينما قال مسؤول عسكري إسرائيلي إن هناك "عدة خيوط استخباراتية" تتعلق بمكان وجوده المحتمل.
مواضيع ذات صلة
هيئة البث الإسرائيلية: ويتكوف وكوشنر سيبحثان في إسرائيل فتح معبر رفح وإعادة إعمار غزة
lebanon 24
Lebanon24
26/01/2026 08:45:48 Lebanon 24 Lebanon 24
إسرائيل تقرر فتح معبر رفح في الأيام المقبلة للمغادرة فقط
lebanon 24
Lebanon24
26/01/2026 08:45:48 Lebanon 24 Lebanon 24
مكتب نتنياهو: الموافقة على فتح معبر رفح بشكل محدود لعبور الأشخاص فقط وبرقابة إسرائيلية كاملة
lebanon 24
Lebanon24
26/01/2026 08:45:48 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: المجلس الوزاري المصغر منعقد حاليا لبحث فتح معبر رفح وقضايا أخرى
lebanon 24
Lebanon24
26/01/2026 08:45:48 Lebanon 24 Lebanon 24

Lebanon24
01:20 | 2026-01-26
Lebanon24
01:16 | 2026-01-26
Lebanon24
01:02 | 2026-01-26
Lebanon24
00:38 | 2026-01-26
Lebanon24
00:35 | 2026-01-26
Lebanon24
00:11 | 2026-01-26
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24