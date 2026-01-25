تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

هجوم مسلح على ملعب لكرة القدم في المكسيك يوقع قتلى وجرحى

Lebanon 24
25-01-2026 | 23:57
A-
A+
هجوم مسلح على ملعب لكرة القدم في المكسيك يوقع قتلى وجرحى
هجوم مسلح على ملعب لكرة القدم في المكسيك يوقع قتلى وجرحى photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
توفي 11 شخصا أمس الأحد بإطلاق رصاص في معلب لكرة القدم وسط المكسيك، وفق ما أعلنت السلطات المحلية في ولاية غواناخواتو بوسط المكسيك.

وأوضحت التقارير أن 12 شخصا آخرين أصيبوا بجروح في هجوم مسلح استهدف ملعبا لكرة القدم في ولاية غواناخواتو.

ووقع الهجوم في أحد أحياء مدينة سالامانكا، التي أفاد مسؤولون في مكتب رئيس بلديتها أنهم أطلقوا عملية للبحث عن المرتكبين.

وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس البلدية: "تم تأكيد مقتل 11 شخصا، 10 منهم في موقع الحادث، وواحد أثناء تلقيه العلاج في المستشفى.. كما أصيب 12 شخصا آخرين جراء إطلاق النار ويتلقون العلاج حاليا".

ولم تعرف بعد دوافع الهجوم أو هوية المهاجمين، فيما باشرت السلطات تحقيقا لكشف الملابسات واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأفادت السلطات بالعثور على 4 حقائب تحتوي على رفات بشرية في سالامانكا في وقت متأخر من ليلة السبت، قبل ساعات من إطلاق النار.
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
خروج قطار عن مساره في المكسيك وسقوط قتلى وجرحى
lebanon 24
Lebanon24
26/01/2026 08:46:07 Lebanon 24 Lebanon 24
انفجار عبوة ناسفة يوقع قتلى وجرحى في صفوف العمالقة الجنوبية بشبوة
lebanon 24
Lebanon24
26/01/2026 08:46:07 Lebanon 24 Lebanon 24
تفجير انتحاري في حلب يوقع قتلى وجرحى من قوات الأمن
lebanon 24
Lebanon24
26/01/2026 08:46:07 Lebanon 24 Lebanon 24
في المكسيك.. قتلى في سقوط طائرة فوق ملعب كرة قدم
lebanon 24
Lebanon24
26/01/2026 08:46:07 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

رياضة

مكتب رئيس البلدية

لكرة القدم

كرة القدم

الملا

العلا

غوان

لايت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
01:20 | 2026-01-26
Lebanon24
01:16 | 2026-01-26
Lebanon24
01:02 | 2026-01-26
Lebanon24
00:38 | 2026-01-26
Lebanon24
00:35 | 2026-01-26
Lebanon24
00:11 | 2026-01-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24