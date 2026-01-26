تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

دمشق : أولويتنا الحل السياسي

Lebanon 24
26-01-2026 | 00:06
دمشق : أولويتنا الحل السياسي
دمشق : أولويتنا الحل السياسي photos 0
مع اتهام الجيش السوري قوات سوريا الديموقراطية (قسد) باستهداف "مواقع" انتشاره في محيط منطقة عين العرب شمال شرقي مدينة حلب، "بأكثر من 25 مسيرة انتحارية"، أكد المتحدث باسم "الداخلية السورية" نور الدين البابا أن الدولة لا تريد جر البلاد إلى صراع داخلي.
وقال البابا في تصريحات للعربية/الحدث إن " الدولة السورية تمهلت في دخول المناطق الكردية لتتجنب جر البلاد إلى اقتتال داخلي".

"تسوق لصراع عرقي"
كما شدد على أن "قسد" تسوق للصراع عرقياً عبر إعلامها بين العرب والأكراد. واعتبر أن القوات الكردية تدفع للاقتتال الداخلي، وتمارس التضليل على السكان في المناطق التي تسيطر عليها، مروجة إلى أن هناك من يستهدف الأكراد بناء على دوافع عرقية.

إلى ذلك، أكد أن الأولوية بالنسبة للدولة السورية هي الحفاظ على التفاهمات (في إشارة إلى اتفاق وقف النار)، وتغليب الحل السياسي والدبلوماسي.
