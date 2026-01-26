دمشق : أولويتنا الحل السياسي

مع اتهام قوات الديموقراطية (قسد) باستهداف "مواقع" انتشاره في محيط منطقة عين العرب شمال شرقي مدينة حلب، "بأكثر من 25 مسيرة انتحارية"، أكد المتحدث باسم "الداخلية " نور الدين البابا أن الدولة لا تريد جر البلاد إلى صراع داخلي.

وقال البابا في تصريحات للعربية/الحدث إن " تمهلت في دخول المناطق لتتجنب جر البلاد إلى اقتتال داخلي".



"تسوق لصراع عرقي"

كما شدد على أن "قسد" تسوق للصراع عرقياً عبر إعلامها بين العرب والأكراد. واعتبر أن القوات الكردية تدفع للاقتتال الداخلي، وتمارس التضليل على السكان في المناطق التي تسيطر عليها، مروجة إلى أن هناك من يستهدف بناء على دوافع عرقية.



إلى ذلك، أكد أن الأولوية بالنسبة للدولة السورية هي الحفاظ على التفاهمات (في إشارة إلى اتفاق وقف النار)، وتغليب الحل السياسي والدبلوماسي.