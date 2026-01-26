تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
19
o
بيروت
16
o
طرابلس
18
o
صور
22
o
جبيل
18
o
صيدا
20
o
جونية
17
o
النبطية
12
o
زحلة
12
o
بعلبك
1
o
بشري
14
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
لمواجهة أي "عدوان".. كوبا تجري تدريبات عسكرية وتؤكد جاهزيتها
Lebanon 24
26-01-2026
|
01:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
شدد الرئيس الكوبي ميغل دياز كانيل على جاهزية كوبا لمواجهة أي "عدوان" أميركي قد تتعرض له، تزامنا مع إجراء
الجزيرة
تدريبات السبت لتأكيد جاهزيتها العسكرية.
جاء ذلك بعد تحذيرات أطلقها
دونالد ترامب
في كانون الثاني، لوّح فيها بمصير مُشابِهٍ لفنزويلا إذا لم تُبرم هافانا اتفاقاً مع
واشنطن
.
وتعهّد الرئيس الأميركي بعد الإطاحة بحكم مادورو، قطع إمدادات
النفط
التي كانت كراكاس توفرها لحليفتها كوبا.
وأشرف دياز كانيل السبت على تدريبات عسكرية شاركت فيها سرية دبابات، بحضور وزير القوات المسلحة الجنرال ألفارو لوبيز مييرا وكبار الضباط.
وقال الرئيس
الكوبي في تصريحات بثها التلفزيون إن "الطريقة الأمثل لمنع العدوان هي أن تضطر الامبريالية لأن تأخذ في الحسبان كلفة مهاجمة بلادنا".
ورأى أن "ذلك يرتبط بدرجة كبيرة باستعدادنا لهذا النوع من الخطوات العسكرية"، مؤكدا أن التدريبات "لها أهمية بالغة في الظروف الراهنة".
وكانت
لجنة الدفاع
الوطني التي يقودها دياز كانيل، اجتمعت في وقت سابق هذا الشهر لتقييم جاهزيتها للحرب، وفق بيان أورده الإعلام الرسمي.
وهدف الاجتماع الى "رفع مستوى الجاهزية وتعزيز تماسك الهيئات القيادية وطواقمها"، و"تحليل وإقرار الخطط والتدابير اللازمة للتحول إلى حالة حرب"، في حال نشوب نزاع مع دولة أخرى، من دون الخوض في أي تفاصيل.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
كوبا تتهم الولايات المتحدة بـ"العدوان العسكري" على فنزويلا
Lebanon 24
كوبا تتهم الولايات المتحدة بـ"العدوان العسكري" على فنزويلا
26/01/2026 11:24:44
26/01/2026 11:24:44
Lebanon 24
Lebanon 24
دعوة من كوبا لمواجهة العدوان الأميركي على فنزويلا
Lebanon 24
دعوة من كوبا لمواجهة العدوان الأميركي على فنزويلا
26/01/2026 11:24:44
26/01/2026 11:24:44
Lebanon 24
Lebanon 24
وكالة فارس عن قائد القوات الجوية للحرس الثوري الإيراني: قواتنا في أعلى مستويات الجاهزية لمواجهة أي عدوان
Lebanon 24
وكالة فارس عن قائد القوات الجوية للحرس الثوري الإيراني: قواتنا في أعلى مستويات الجاهزية لمواجهة أي عدوان
26/01/2026 11:24:44
26/01/2026 11:24:44
Lebanon 24
Lebanon 24
"عدوان عسكري"... كوبا تدين إغلاق واشنطن المجال الجوي فوق فنزويلا
Lebanon 24
"عدوان عسكري"... كوبا تدين إغلاق واشنطن المجال الجوي فوق فنزويلا
26/01/2026 11:24:44
26/01/2026 11:24:44
Lebanon 24
Lebanon 24
دونالد ترامب
لجنة الدفاع
وقال الرئيس
الجزيرة
فنزويلا
دونالد
واشنطن
ترامب
تابع
قد يعجبك أيضاً
موسكو: نستبعد التوصل لاتفاق ودي حول أوكرانيا.
Lebanon 24
موسكو: نستبعد التوصل لاتفاق ودي حول أوكرانيا.
03:48 | 2026-01-26
26/01/2026 03:48:27
Lebanon 24
Lebanon 24
هل حُسم موعد ضربة إيران؟ "معاريف" الإسرائيلية تُعلن
Lebanon 24
هل حُسم موعد ضربة إيران؟ "معاريف" الإسرائيلية تُعلن
03:30 | 2026-01-26
26/01/2026 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الاخبار عن مقتل 30 ألف محتج.. الخارجية الايرانية: كذب وتلفيق
Lebanon 24
بعد الاخبار عن مقتل 30 ألف محتج.. الخارجية الايرانية: كذب وتلفيق
03:12 | 2026-01-26
26/01/2026 03:12:33
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أحداث مينيابوليس.. هذا ما دعت اليه كلينتون وأوباما
Lebanon 24
بعد أحداث مينيابوليس.. هذا ما دعت اليه كلينتون وأوباما
03:09 | 2026-01-26
26/01/2026 03:09:10
Lebanon 24
Lebanon 24
أفريكوم: ما زلنا نتعاون مع بوركينا فاسو ومالي والنيجر
Lebanon 24
أفريكوم: ما زلنا نتعاون مع بوركينا فاسو ومالي والنيجر
03:07 | 2026-01-26
26/01/2026 03:07:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد مغادرة السوريين.. مخيمات "متروكة" تفتح ملفاً خطرًا
Lebanon 24
بعد مغادرة السوريين.. مخيمات "متروكة" تفتح ملفاً خطرًا
05:00 | 2026-01-25
25/01/2026 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في البوار.. العثور على جثة شابة داخل شاليه وهذا ما بينته التحقيقات
Lebanon 24
في البوار.. العثور على جثة شابة داخل شاليه وهذا ما بينته التحقيقات
02:38 | 2026-01-26
26/01/2026 02:38:33
Lebanon 24
Lebanon 24
من إسرائيل.. إقرأوا ما كُشفَ عن خامنئي و"محور المقاومة"!
Lebanon 24
من إسرائيل.. إقرأوا ما كُشفَ عن خامنئي و"محور المقاومة"!
14:00 | 2026-01-25
25/01/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خطوة من الجيش تُواجه إسرائيل.. قرارٌ "يمنع الفراغ الأمني"
Lebanon 24
خطوة من الجيش تُواجه إسرائيل.. قرارٌ "يمنع الفراغ الأمني"
06:00 | 2026-01-25
25/01/2026 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا قال تقريرٌ تركي عن لبنان؟ حديثٌ عن قبرص و "الحزب"
Lebanon 24
ماذا قال تقريرٌ تركي عن لبنان؟ حديثٌ عن قبرص و "الحزب"
16:00 | 2026-01-25
25/01/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
03:48 | 2026-01-26
موسكو: نستبعد التوصل لاتفاق ودي حول أوكرانيا.
03:30 | 2026-01-26
هل حُسم موعد ضربة إيران؟ "معاريف" الإسرائيلية تُعلن
03:12 | 2026-01-26
بعد الاخبار عن مقتل 30 ألف محتج.. الخارجية الايرانية: كذب وتلفيق
03:09 | 2026-01-26
بعد أحداث مينيابوليس.. هذا ما دعت اليه كلينتون وأوباما
03:07 | 2026-01-26
أفريكوم: ما زلنا نتعاون مع بوركينا فاسو ومالي والنيجر
03:05 | 2026-01-26
بإشراف أوروبي.. إسرائيل تكشف ترتيبات فتح معبر رفح
فيديو
ماغي بو غصن قريبا في أعمال مصرية.. وتكشف موقفا محرجا عن طفولتها (فيديو)
Lebanon 24
ماغي بو غصن قريبا في أعمال مصرية.. وتكشف موقفا محرجا عن طفولتها (فيديو)
03:25 | 2026-01-26
26/01/2026 11:24:44
Lebanon 24
Lebanon 24
بمواصفات ممتازة.. شركة Xiaomi تكشف عن هاتف جديد تعرّفوا إليه (فيديو)
Lebanon 24
بمواصفات ممتازة.. شركة Xiaomi تكشف عن هاتف جديد تعرّفوا إليه (فيديو)
03:00 | 2026-01-24
26/01/2026 11:24:44
Lebanon 24
Lebanon 24
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
Lebanon 24
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
03:59 | 2026-01-21
26/01/2026 11:24:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24