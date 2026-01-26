تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

لمواجهة أي "عدوان".. كوبا تجري تدريبات عسكرية وتؤكد جاهزيتها

Lebanon 24
26-01-2026 | 01:20
A-
A+
لمواجهة أي عدوان.. كوبا تجري تدريبات عسكرية وتؤكد جاهزيتها
لمواجهة أي عدوان.. كوبا تجري تدريبات عسكرية وتؤكد جاهزيتها photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
شدد الرئيس الكوبي ميغل دياز كانيل على جاهزية كوبا لمواجهة أي "عدوان" أميركي قد تتعرض له، تزامنا مع إجراء الجزيرة تدريبات السبت لتأكيد جاهزيتها العسكرية.


جاء ذلك بعد تحذيرات أطلقها دونالد ترامب في كانون الثاني، لوّح فيها بمصير مُشابِهٍ لفنزويلا إذا لم تُبرم هافانا اتفاقاً مع واشنطن.
وتعهّد الرئيس الأميركي بعد الإطاحة بحكم مادورو، قطع إمدادات النفط التي كانت كراكاس توفرها لحليفتها كوبا.

وأشرف دياز كانيل السبت على تدريبات عسكرية شاركت فيها سرية دبابات، بحضور وزير القوات المسلحة الجنرال ألفارو لوبيز مييرا وكبار الضباط.

وقال الرئيس الكوبي في تصريحات بثها التلفزيون إن "الطريقة الأمثل لمنع العدوان هي أن تضطر الامبريالية لأن تأخذ في الحسبان كلفة مهاجمة بلادنا".
 ورأى أن "ذلك يرتبط بدرجة كبيرة باستعدادنا لهذا النوع من الخطوات العسكرية"، مؤكدا أن التدريبات "لها أهمية بالغة في الظروف الراهنة".

وكانت لجنة الدفاع الوطني التي يقودها دياز كانيل، اجتمعت في وقت سابق هذا الشهر لتقييم جاهزيتها للحرب، وفق بيان أورده الإعلام الرسمي.

وهدف الاجتماع الى "رفع مستوى الجاهزية وتعزيز تماسك الهيئات القيادية وطواقمها"، و"تحليل وإقرار الخطط والتدابير اللازمة للتحول إلى حالة حرب"، في حال نشوب نزاع مع دولة أخرى، من دون الخوض في أي تفاصيل.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
كوبا تتهم الولايات المتحدة بـ"العدوان العسكري" على فنزويلا
lebanon 24
Lebanon24
26/01/2026 11:24:44 Lebanon 24 Lebanon 24
دعوة من كوبا لمواجهة العدوان الأميركي على فنزويلا
lebanon 24
Lebanon24
26/01/2026 11:24:44 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة فارس عن قائد القوات الجوية للحرس الثوري الإيراني: قواتنا في أعلى مستويات الجاهزية لمواجهة أي عدوان
lebanon 24
Lebanon24
26/01/2026 11:24:44 Lebanon 24 Lebanon 24
"عدوان عسكري"... كوبا تدين إغلاق واشنطن المجال الجوي فوق فنزويلا
lebanon 24
Lebanon24
26/01/2026 11:24:44 Lebanon 24 Lebanon 24

دونالد ترامب

لجنة الدفاع

وقال الرئيس

الجزيرة

فنزويلا

دونالد

واشنطن

ترامب

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
03:48 | 2026-01-26
Lebanon24
03:30 | 2026-01-26
Lebanon24
03:12 | 2026-01-26
Lebanon24
03:09 | 2026-01-26
Lebanon24
03:07 | 2026-01-26
Lebanon24
03:05 | 2026-01-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24