Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

بإشراف أوروبي.. إسرائيل تكشف ترتيبات فتح معبر رفح

Lebanon 24
26-01-2026 | 03:05
بإشراف أوروبي.. إسرائيل تكشف ترتيبات فتح معبر رفح
بإشراف أوروبي.. إسرائيل تكشف ترتيبات فتح معبر رفح photos 0
فيما أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء أمس الأحد، أن إسرائيل ستعيد فتح معبر رفح في غزة لمرور الأشخاص فقط بعد استكمال عملية تحديد مكان جثة آخر رهينة إسرائيلي متبقٍ في القطاع الفلسطيني، كشفت مصادر إسرائيلية الترتيبات.
وأوضحت المصادر اليوم الاثنين أن الكابنيت أقر في جلسته أمس فتح المعبر الحدودي بين غزة ومصر بشكل يسمح بخروج أشخاص من غزة إلى الأراضي المصرية من دون تفتيش أمني إسرائيلي مباشر، إذ ستتولى بعثة من الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع طواقم محلية تابعة للسلطة الفلسطينية إجراءات التفتيش والتدقيق مع إشراف إسرائيلي عن بعد فقط، وفق ما نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي.

على مرحلتين
كما أشارت إلى أن "الدخول من مصر إلى غزة سيتم على مرحلتين: تفتيش أولي من قبل بعثة الاتحاد الأوروبي، ثم تفتيش أمني إسرائيلي داخل منطقة خاضعة للسيطرة الإسرائيلية بهدف منع التهريب أو دخول غير المصرح لهم".

في حين لم يحدد بعد العدد النهائي للمغادرين والعائدين، لكن التقديرات تشير إلى بضع مئات يومياً.
عناصر من حماس أيضاً
إلى ذلك، كشفت المصادر أن الشاباك سيوافق مسبقاً على أساس تقييم أمني على هويات الداخلين والخارجين".

كما أضافت أنه "من المتوقع السماح أيضاً بخروج عناصر منخفضي المستوى من حركة حماس، ممن لا يشتبه بتورطهم في جرائم قتل بالإضافة إلى أفراد عائلات عناصر الحركة".
رئيس الوزراء الإسرائيلي

الاتحاد الأوروبي

الإسرائيلية

الفلسطينية

الإسرائيلي

الأوروبي

نتنياهو

