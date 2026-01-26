بإشراف أوروبي.. إسرائيل تكشف ترتيبات فتح معبر رفح

فيما أكد مكتب ، بنيامين ، مساء أمس الأحد، أن ستعيد فتح معبر رفح في غزة لمرور الأشخاص فقط بعد استكمال عملية تحديد مكان جثة آخر رهينة إسرائيلي متبقٍ في القطاع الفلسطيني، كشفت مصادر إسرائيلية الترتيبات.

وأوضحت المصادر اليوم الاثنين أن الكابنيت أقر في جلسته أمس فتح المعبر الحدودي بين غزة ومصر بشكل يسمح بخروج أشخاص من غزة إلى الأراضي من دون تفتيش أمني إسرائيلي مباشر، إذ ستتولى بعثة من بالتعاون مع طواقم محلية تابعة للسلطة إجراءات التفتيش والتدقيق مع إشراف إسرائيلي عن بعد فقط، وفق ما نقلت إذاعة الجيش .



على مرحلتين

كما أشارت إلى أن "الدخول من مصر إلى غزة سيتم على مرحلتين: تفتيش أولي من قبل بعثة الاتحاد ، ثم تفتيش أمني إسرائيلي داخل منطقة خاضعة للسيطرة بهدف منع التهريب أو دخول غير المصرح لهم".



في حين لم يحدد بعد العدد النهائي للمغادرين والعائدين، لكن التقديرات تشير إلى بضع مئات يومياً.

عناصر من أيضاً

إلى ذلك، كشفت المصادر أن الشاباك سيوافق مسبقاً على أساس تقييم أمني على هويات الداخلين والخارجين".



كما أضافت أنه "من المتوقع السماح أيضاً بخروج عناصر منخفضي المستوى من حركة حماس، ممن لا يشتبه بتورطهم في جرائم قتل بالإضافة إلى أفراد عائلات عناصر الحركة".