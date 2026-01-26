بعد الاخبار عن مقتل 30 ألف محتج.. الخارجية الايرانية: كذب وتلفيق

علقت التقارير التي أفادت بمقتل 30 ألف متظاهر خلال الاحتجاجات التي عمت البلاد قبل أسابيع. واعتبر المتحدث باسم ، بقائي، أن كل تلك الإشاعات مجرد أكاذيب.

وكتب بقائي في منشور على إكس مساء أمس الأحد:" أكذوبة كبرى على طريقة هتلر: أليس هذا هو الرقم الذي كانوا يخططون لقتلِه في شوارع ؟! لقد فشلوا، والآن يحاولون تلفيقه وتزييفه في . إنهم أشرار بحق".



"أكياس الجثث نفدت"

أتى ذلك، بعدما أفاد مسؤولان كبيران في بأن ما يصل إلى 30 ألف شخص ربما لقوا حتفهم في شوارع البلاد يومَي 8 و9 كانون الثاني فقط، ما يشير إلى ارتفاع حاد في عدد القتلى، وفقاً لمجلة "تايم" الأميركية.



كما زعم المسؤولان أن مخزون أكياس الجثث نفد، وأن الشاحنات ذات الـ18 عجلة حلت محل سيارات الإسعاف.

في حين كانت منظمات حقوقية ونشطاء أفادوا سابقاً بسقوط 5459، بينما تجري تحقيقات في 17031 حالة أخرى.



في المقابل، أكدت السلطات الإيرانية مقتل المئات، متهمة جهات خارجية على رأسها وأميركا بتأجيج الوضع.