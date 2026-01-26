تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

بعد الاخبار عن مقتل 30 ألف محتج.. الخارجية الايرانية: كذب وتلفيق

Lebanon 24
26-01-2026 | 03:12
علقت إيران على التقارير التي أفادت بمقتل 30 ألف متظاهر خلال الاحتجاجات التي عمت البلاد قبل أسابيع. واعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن كل تلك الإشاعات مجرد أكاذيب.
وكتب بقائي في منشور على إكس مساء أمس الأحد:" أكذوبة كبرى على طريقة هتلر: أليس هذا هو الرقم الذي كانوا يخططون لقتلِه في شوارع إيران؟! لقد فشلوا، والآن يحاولون تلفيقه وتزييفه في وسائل الإعلام. إنهم أشرار بحق".

"أكياس الجثث نفدت"
أتى ذلك، بعدما أفاد مسؤولان كبيران في وزارة الصحة الإيرانية بأن ما يصل إلى 30 ألف شخص ربما لقوا حتفهم في شوارع البلاد يومَي 8 و9 كانون الثاني فقط، ما يشير إلى ارتفاع حاد في عدد القتلى، وفقاً لمجلة "تايم" الأميركية.

كما زعم المسؤولان أن مخزون أكياس الجثث نفد، وأن الشاحنات ذات الـ18 عجلة حلت محل سيارات الإسعاف.
في حين كانت منظمات حقوقية ونشطاء أفادوا سابقاً بسقوط 5459، بينما تجري تحقيقات في 17031 حالة أخرى.

في المقابل، أكدت السلطات الإيرانية مقتل المئات، متهمة جهات خارجية على رأسها إسرائيل وأميركا بتأجيج الوضع.
