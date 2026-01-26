موسكو: نستبعد التوصل لاتفاق ودي حول أوكرانيا.

بعد يومين من المحادثات الثلاثية التي عقدت السبت والأحد، بين وأميركا وأوكرانيا في العاصمة الإماراتية، اعتبرت أنه من المبكر توقع نتائج سريعة.



وقال المتحدث باسم الكرملين، ديميتري بيسكوف، في إحاطة صحفية اليوم الاثنين، "من الخطأ توقع نتائج مثمرة للغاية من الاتصالات الثلاثية حول "

كما أكد أن الكثير من العمل ينتظر الدول المعنية حول التسوية الأوكرانية. وأضاف أن "التوصل إلى اتفاق ودي أمر مستبعد"، مشدداً على أن مسألة الحدود والأراضي لا تزال عالقة، وفق ما نقلت وكالة رويترز.

إلى ذلك، أوضح أنه "من المقرر استئناف الاتصالات الثلاثية الأسبوع المقبل في أبو ظبي".



أما عن احتمال التواصل بين ونظيره الأميركي ، فقال بيسكوف "لا يوجد في أجندة بوتين الحالية أي محادثة مع ، لكن يمكن الاتفاق عليها سريعاً" إذا تطلب الأمر.



على صعيد آخر، أكد المتحدث الروسي أن أي ضربة على قد تؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة بشكل خطير. وأوضح أن موسكو تأمل أن تحافظ جميع الأطراف على ضبط النفس بشأن إيران وأن يتم التركيز على حل سلمي.