عربي-دولي

موسكو: نستبعد التوصل لاتفاق ودي حول أوكرانيا.

Lebanon 24
26-01-2026 | 03:48
موسكو: نستبعد التوصل لاتفاق ودي حول أوكرانيا.
موسكو: نستبعد التوصل لاتفاق ودي حول أوكرانيا. photos 0
بعد يومين من المحادثات الثلاثية التي عقدت السبت والأحد، بين روسيا وأميركا وأوكرانيا في العاصمة الإماراتية، اعتبرت موسكو أنه من المبكر توقع نتائج سريعة.

وقال المتحدث باسم الكرملين، ديميتري بيسكوف، في إحاطة صحفية اليوم الاثنين، "من الخطأ توقع نتائج مثمرة للغاية من الاتصالات الثلاثية حول أوكرانيا"
كما أكد أن الكثير من العمل ينتظر الدول المعنية حول التسوية الأوكرانية. وأضاف أن "التوصل إلى اتفاق ودي أمر مستبعد"، مشدداً على أن مسألة الحدود والأراضي لا تزال عالقة، وفق ما نقلت وكالة رويترز.
إلى ذلك، أوضح أنه "من المقرر استئناف الاتصالات الثلاثية الأسبوع المقبل في أبو ظبي".

أما عن احتمال التواصل بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترامب، فقال بيسكوف "لا يوجد في أجندة بوتين الحالية أي محادثة مع ترامب، لكن يمكن الاتفاق عليها سريعاً" إذا تطلب الأمر.

على صعيد آخر، أكد المتحدث الروسي أن أي ضربة على إيران قد تؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة بشكل خطير. وأوضح أن موسكو تأمل أن تحافظ جميع الأطراف على ضبط النفس بشأن إيران وأن يتم التركيز على حل سلمي.
Lebanon24
06:55 | 2026-01-26
Lebanon24
06:42 | 2026-01-26
Lebanon24
06:39 | 2026-01-26
Lebanon24
06:31 | 2026-01-26
Lebanon24
06:29 | 2026-01-26
Lebanon24
05:33 | 2026-01-26
