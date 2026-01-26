تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
19
o
بيروت
18
o
طرابلس
19
o
صور
18
o
جبيل
20
o
صيدا
21
o
جونية
18
o
النبطية
14
o
زحلة
13
o
بعلبك
3
o
بشري
15
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
موسكو: نستبعد التوصل لاتفاق ودي حول أوكرانيا.
Lebanon 24
26-01-2026
|
03:48
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعد يومين من المحادثات الثلاثية التي عقدت السبت والأحد، بين
روسيا
وأميركا وأوكرانيا في العاصمة الإماراتية، اعتبرت
موسكو
أنه من المبكر توقع نتائج سريعة.
وقال المتحدث باسم الكرملين، ديميتري بيسكوف، في إحاطة صحفية اليوم الاثنين، "من الخطأ توقع نتائج مثمرة للغاية من الاتصالات الثلاثية حول
أوكرانيا
"
كما أكد أن الكثير من العمل ينتظر الدول المعنية حول التسوية الأوكرانية. وأضاف أن "التوصل إلى اتفاق ودي أمر مستبعد"، مشدداً على أن مسألة الحدود والأراضي لا تزال عالقة، وفق ما نقلت وكالة رويترز.
إلى ذلك، أوضح أنه "من المقرر استئناف الاتصالات الثلاثية الأسبوع المقبل في أبو ظبي".
أما عن احتمال التواصل بين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
ونظيره الأميركي
دونالد ترامب
، فقال بيسكوف "لا يوجد في أجندة بوتين الحالية أي محادثة مع
ترامب
، لكن يمكن الاتفاق عليها سريعاً" إذا تطلب الأمر.
على صعيد آخر، أكد المتحدث الروسي أن أي ضربة على
إيران
قد تؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة بشكل خطير. وأوضح أن موسكو تأمل أن تحافظ جميع الأطراف على ضبط النفس بشأن إيران وأن يتم التركيز على حل سلمي.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية الإسباني: نحن بعيدون عن التوصل لاتفاق سلام بشأن أوكرانيا والموجود هو خطوط أفكار عريضة
Lebanon 24
وزير الخارجية الإسباني: نحن بعيدون عن التوصل لاتفاق سلام بشأن أوكرانيا والموجود هو خطوط أفكار عريضة
26/01/2026 14:01:04
26/01/2026 14:01:04
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: لدينا دعم كبير من قادة أوروبا للتوصل لاتفاق بشأن أوكرانيا
Lebanon 24
ترامب: لدينا دعم كبير من قادة أوروبا للتوصل لاتفاق بشأن أوكرانيا
26/01/2026 14:01:04
26/01/2026 14:01:04
Lebanon 24
Lebanon 24
ويتكوف: متفائلون بالتوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا
Lebanon 24
ويتكوف: متفائلون بالتوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا
26/01/2026 14:01:04
26/01/2026 14:01:04
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: أعتقد أن بوتين وزيلينسكي يريدان التوصل لاتفاق
Lebanon 24
ترامب: أعتقد أن بوتين وزيلينسكي يريدان التوصل لاتفاق
26/01/2026 14:01:04
26/01/2026 14:01:04
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتي
دونالد ترامب
أوكرانيا
دونالد
التركي
ترامب
تابع
قد يعجبك أيضاً
عن "ضربة إيران".. إليكم موقف روسيا الرسمي
Lebanon 24
عن "ضربة إيران".. إليكم موقف روسيا الرسمي
06:55 | 2026-01-26
26/01/2026 06:55:30
Lebanon 24
Lebanon 24
إيران توضح حقيقة تبادل الرسائل بين عراقجي ومبعوث ترامب
Lebanon 24
إيران توضح حقيقة تبادل الرسائل بين عراقجي ومبعوث ترامب
06:42 | 2026-01-26
26/01/2026 06:42:33
Lebanon 24
Lebanon 24
في قطر.. انطلاق تدريبات "أمن الخليج العربي 4"
Lebanon 24
في قطر.. انطلاق تدريبات "أمن الخليج العربي 4"
06:39 | 2026-01-26
26/01/2026 06:39:01
Lebanon 24
Lebanon 24
إيران قد تفاجئ إسرائيل بـ"هجوم بري".. إقرأوا آخر تقرير من تل أبيب
Lebanon 24
إيران قد تفاجئ إسرائيل بـ"هجوم بري".. إقرأوا آخر تقرير من تل أبيب
06:31 | 2026-01-26
26/01/2026 06:31:53
Lebanon 24
Lebanon 24
سوريا تُبرم اتفاقية مع الأردن لاستيراد الغاز الطبيعي
Lebanon 24
سوريا تُبرم اتفاقية مع الأردن لاستيراد الغاز الطبيعي
06:29 | 2026-01-26
26/01/2026 06:29:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
في البوار.. العثور على جثة شابة داخل شاليه وهذا ما بينته التحقيقات
Lebanon 24
في البوار.. العثور على جثة شابة داخل شاليه وهذا ما بينته التحقيقات
02:38 | 2026-01-26
26/01/2026 02:38:33
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد مغادرة السوريين.. مخيمات "متروكة" تفتح ملفاً خطرًا
Lebanon 24
بعد مغادرة السوريين.. مخيمات "متروكة" تفتح ملفاً خطرًا
12:00 | 2026-01-25
25/01/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
من إسرائيل.. إقرأوا ما كُشفَ عن خامنئي و"محور المقاومة"!
Lebanon 24
من إسرائيل.. إقرأوا ما كُشفَ عن خامنئي و"محور المقاومة"!
14:00 | 2026-01-25
25/01/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خطوة من الجيش تُواجه إسرائيل.. قرارٌ "يمنع الفراغ الأمني"
Lebanon 24
خطوة من الجيش تُواجه إسرائيل.. قرارٌ "يمنع الفراغ الأمني"
12:30 | 2026-01-25
25/01/2026 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا قال تقريرٌ تركي عن لبنان؟ حديثٌ عن قبرص و "الحزب"
Lebanon 24
ماذا قال تقريرٌ تركي عن لبنان؟ حديثٌ عن قبرص و "الحزب"
16:00 | 2026-01-25
25/01/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
06:55 | 2026-01-26
عن "ضربة إيران".. إليكم موقف روسيا الرسمي
06:42 | 2026-01-26
إيران توضح حقيقة تبادل الرسائل بين عراقجي ومبعوث ترامب
06:39 | 2026-01-26
في قطر.. انطلاق تدريبات "أمن الخليج العربي 4"
06:31 | 2026-01-26
إيران قد تفاجئ إسرائيل بـ"هجوم بري".. إقرأوا آخر تقرير من تل أبيب
06:29 | 2026-01-26
سوريا تُبرم اتفاقية مع الأردن لاستيراد الغاز الطبيعي
05:33 | 2026-01-26
في إسرائيل.. 2 مليار دولار لـ"قوات الاحتياط"
فيديو
ماغي بو غصن قريبا في أعمال مصرية.. وتكشف موقفا محرجا عن طفولتها (فيديو)
Lebanon 24
ماغي بو غصن قريبا في أعمال مصرية.. وتكشف موقفا محرجا عن طفولتها (فيديو)
03:25 | 2026-01-26
26/01/2026 14:01:04
Lebanon 24
Lebanon 24
بمواصفات ممتازة.. شركة Xiaomi تكشف عن هاتف جديد تعرّفوا إليه (فيديو)
Lebanon 24
بمواصفات ممتازة.. شركة Xiaomi تكشف عن هاتف جديد تعرّفوا إليه (فيديو)
03:00 | 2026-01-24
26/01/2026 14:01:04
Lebanon 24
Lebanon 24
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
Lebanon 24
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
03:59 | 2026-01-21
26/01/2026 14:01:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24