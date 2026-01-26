تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
"التقدمي": دعم كامل للمطالب المحقّة للقطاع العام
Lebanon 24
26-01-2026
|
05:14
اكد
الحزب التقدمي
الإشتراكي "دعمه الكامل للمطالب المحقّة التي رفعتها روابط التعليم الرسمي والمجلس الوطني لقدامى موظفي الدولة، دفاعًا عن الحقوق المشروعة للأساتذة والمعلمين والمتقاعدين في القطاع العام"، واشار في بيان الى أنّ "تحسين الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية، وضمان الحقوق في الدوامين الصباحي والمسائي، ليست مطالب فئوية، بل تشكّل أساسًا لحماية كرامة العاملين في القطاع
التربوي
والإداري وصون الاستقرار الاجتماعي وضمان استمرارية المرفق العام، ولا سيما المدرسة الرسمية التي تشكّل ركيزة أساسية من ركائز العدالة الاجتماعية. وعليه، لا بدّ من سلسلة رتب ورواتب جديدة مُنصفة".
وشدد على "أهمية الإسراع في إقرار الحلول العادلة ضمن مناقشة الموازنة العامة، بما يلبّي الحد الأدنى من المطالب المحقّة، ويحول دون الوصول إلى الإضراب المفتوح وما قد يترتّب عليه، علماً أنّ التحركات المطلبية التي تنطلق اليوم مشروعة ومُحقَّة، لاسيّما أنّ واردات الدولة تشهد ارتفاعاً سنوياً".
وختم داعيا إلى "إنصاف موظّفي الدولة وفتح قنوات حوار مباشرة مع روابطهم لضمان حقوقهم ومعالجة الثغرات كافة".
