إيران توضح حقيقة تبادل الرسائل بين عراقجي ومبعوث ترامب

نفى المتحدث باسم صحة ما تداولته وسائل إعلام إسرائيلية بشأن تبادل رسائل بين عباس عراقجي وستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأميركي ، واصفاً هذه المزاعم بأنها "عارية عن الصحة وتندرج ضمن سلسلة الأكاذيب الدعائية الصادرة عن ".



وقال إسماعيل بقائي خلال مؤتمر صحافي، إن هذه الادعاءات لا تستند إلى أي مصدر موثوق، مؤكداً أن ما جرى تداوله يدخل في إطار الحرب الإعلامية والتضليل السياسي الذي تمارسه إسرائيل ضد ، ولا يعكس أي واقع دبلوماسي قائم.



وأضاف أن العداء لأي مسار دبلوماسي واضح، مشيراً إلى أن إسرائيل تُعد من أبرز مصادر إنتاج "المعلومات المزوّرة التي تستهدف تشويه الحقائق والتأثير على الرأي العام الإقليمي والدولي"، وفق تعبيره.



وشدد بقائي على أن طهران تعتمد القنوات الدبلوماسية الرسمية فقط في أي تواصل خارجي، وترفض الانجرار وراء تسريبات إعلامية غير موثوقة أو تقارير تستند إلى مصادر مجهولة.



وبشأن نقل عناصر تنظيم داعش من إلى العراق، أكد بقائي احترام طهران لقرارات الحكومة المتعلقة بنقل سجناء تنظيم داعش إلى داخل الأراضي العراقية، معربة في الوقت نفسه عن قلقها من تداعيات أمنية جديدة قد تترتب على هذه الخطوة بسبب السياسات الأمريكية في المنطقة.



وقال إن "طهران تحترم قرارات الحكومة العراقية بشأن نقل سجناء داعش إلى داخل البلاد"، محذراً من "مشكلات أمنية جديدة يفرضها الأمريكيون على المنطقة والعراق"، مؤكداً أن هذه التحركات قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار الإقليمي.



وفي ما يتعلق بالتحركات العسكرية في المنطقة، شدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية على أن "إرسال السفن الحربية الأجنبية إلى المنطقة لن يؤثر مطلقاً في إرادة إيران الدفاعية أو جديتها في حماية سيادتها".



وأضاف أن القوات المسلحة الإيرانية "تراقب بدقة جميع تحركات العدو، مستندة إلى الدعم الشعبي والخبرات الاستراتيجية المتراكمة على مدى عقود، وتستثمر كل لحظة لتعزيز قدراتها الدفاعية وصون السيادة والعزة الوطنية".



وأشار بقائي إلى أن "حشد القوات والتهديد باستخدام القوة العسكرية يمثلان انتهاكاً واضحاً لمبادئ وأسس القانون الدولي"، محذراً من أن "تجاهل هذه القواعد سيقود إلى حالة واسعة من انعدام الأمن، لن تقتصر تداعياتها على المنطقة فحسب، بل ستطال جميع الأطراف، بما في ذلك الجهات المعتدية نفسها".

