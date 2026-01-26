تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

عن "ضربة إيران".. إليكم موقف روسيا الرسمي

Lebanon 24
26-01-2026 | 06:55
A-
A+
عن ضربة إيران.. إليكم موقف روسيا الرسمي
عن ضربة إيران.. إليكم موقف روسيا الرسمي photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قال المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، إن "أي هجوم على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، سيؤدي إلى زعزعة وحالة عدم استقرار في المنطقة".


وخلال مؤتمر صحفي، قال بيسكوف أن "هذا (الهجوم على إيران) سيكون بلا أدنى شك، خطوة أخرى من شأنها أن تزعزع استقرار الوضع في المنطقة بشكل خطير"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.


وأضاف: "كما تعلمون، تواصل روسيا بذل الجهود للمساعدة في خفض حدة التوتر، وبالطبع، في هذه الحالة، نتوقع ضبط النفس من جميع الأطراف المعنية، والالتزام التام بالمفاوضات السلمية".

 
وفي سياق متصل، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في وقت سابق، إن الولايات المتحدة أرسلت "قوة عسكرية هائلة" نحو إيران، "تحسباً لأي طارئ"، مشيرًا إلى أنه لا يفضل استخدامها.


وأضاف ترامب، في تصريحات صحفية، "لدينا قوة عسكرية هائلة متجهة نحو إيران. أُفضل ألا يحدث شيء، لكننا نراقبهم عن كثب".


وكانت الاحتجاجات في إيران، اندلعت في أواخر كانون الأول 2025، على خلفية تراجع قيمة العملة المحلية، التومان الإيراني.
 
 
وإثر ذلك، هددت الولايات المتحدة بشن هجوم على إيران، الأمر الذي وضع المنطقة على حافة توتر كبير قد يتطور في أي لحظة وتحديداً في حال نفذت أميركا هجومها المُحتمل.
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ماذا كشف "ChatGPT" عن "ضربة إيران"؟ إقرأوا ما قاله
lebanon 24
Lebanon24
26/01/2026 19:54:33 Lebanon 24 Lebanon 24
هكذا علّقت روسيا على توقف أميركا عن وصف "موسكو" بأنها "تهديد مباشر"
lebanon 24
Lebanon24
26/01/2026 19:54:33 Lebanon 24 Lebanon 24
"لجنة الأسير سكاف": العدوان المستمر على الجنوب يَتطلب موقف رسمياً حازماً لايقافه
lebanon 24
Lebanon24
26/01/2026 19:54:33 Lebanon 24 Lebanon 24
هل حُسم موعد ضربة إيران؟ "معاريف" الإسرائيلية تُعلن
lebanon 24
Lebanon24
26/01/2026 19:54:33 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

الإيرانية

الإيراني

الجمهوري

جمهورية

دونالد

إسلامي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:48 | 2026-01-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:30 | 2026-01-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:29 | 2026-01-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-01-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:39 | 2026-01-26 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
12:48 | 2026-01-26
Lebanon24
12:30 | 2026-01-26
Lebanon24
12:29 | 2026-01-26
Lebanon24
12:00 | 2026-01-26
Lebanon24
11:39 | 2026-01-26
Lebanon24
11:23 | 2026-01-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24