عن "ضربة إيران".. إليكم موقف روسيا الرسمي

قال المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، إن "أي هجوم على الجمهورية الإسلامية ، سيؤدي إلى زعزعة وحالة عدم استقرار في المنطقة".





وخلال مؤتمر صحفي، قال بيسكوف أن "هذا (الهجوم على إيران) سيكون بلا أدنى شك، خطوة أخرى من شأنها أن تزعزع استقرار الوضع في المنطقة بشكل خطير"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.





وأضاف: "كما تعلمون، تواصل بذل الجهود للمساعدة في خفض حدة التوتر، وبالطبع، في هذه الحالة، نتوقع ضبط النفس من جميع الأطراف المعنية، والالتزام التام بالمفاوضات السلمية".





وفي سياق متصل، قال الرئيس الأميركي ، في وقت سابق، إن أرسلت "قوة عسكرية هائلة" نحو ، "تحسباً لأي طارئ"، مشيرًا إلى أنه لا يفضل استخدامها.





وأضاف ، في تصريحات صحفية، "لدينا قوة عسكرية هائلة متجهة نحو إيران. أُفضل ألا يحدث شيء، لكننا نراقبهم عن كثب".





وكانت الاحتجاجات في إيران، اندلعت في أواخر كانون الأول 2025، على خلفية تراجع قيمة العملة المحلية، التومان .

وإثر ذلك، هددت الولايات المتحدة بشن هجوم على إيران، الأمر الذي وضع المنطقة على حافة توتر كبير قد يتطور في أي لحظة وتحديداً في حال نفذت أميركا هجومها المُحتمل.