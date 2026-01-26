السودان: مطالبات دولية للتحقيق في استخدام "غاز الكلور" بالحروب الميدانية

التقى وفد رفيع من التحالف المدني لقوى السودانية (صمود)، برئيس المكتب التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، السفير توماس شيب، في مقر المنظمة بمدينة لاهاي، لمناقشة تقارير حول استخدام أسلحة كيميائية في النزاع الدائم بالسودان.



وطالب الوفد، الذي ضم خالد عمر وبكري الجاك ونجلاء كرار، بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في اتهامات موجهة للقوات المسلحة السودانية باستخدام مواد كيميائية في عدة مناطق. وقدم الوفد تقارير وصفها بالموثقة ومدعومة بأدلة مادية تتعلق بإصابات بين المدنيين، مشيراً إلى أن عدداً من الضحايا يتلقون العلاج حالياً خارج البلاد.



من جانبه، أبدى السفير توماس شيب استعداد المنظمة لدعم الجهود الرامية لبحث الملف، مع تنبيهه إلى وجود "تعقيدات إجرائية" تتطلب موافقة أغلبية المجلس التنفيذي لإرسال فريق ميداني للتحقق. وأكد شيب على ضرورة ممارسة ضغوط دولية لمنع استخدام هذه الأسلحة ومحاسبة المتورطين حال اكتمال التحقيقات.



وتأتي هذه التحركات وسط تقارير عن استخدام مواد سامة، يُشتبه في أنها غاز الكلور، في مناطق شملت الخرطوم، ودارفور، وكردفان، والجزيرة، وسنار، مما أدى لإصابات حادة في الجهاز التنفسي والجلد ووقوع وفيات.



وكانت الخارجية قد أعلنت في أيار 2025 عن استخدام قوات تابعة لسلطات بورتسودان أسلحة كيميائية خلال السنوات الثلاث السابقة، وهو ما عزز الدعوات الدولية للتحقيق. وفي المقابل، تواصل سلطات بورتسودان رفض التعاون مع البعثات المستقلة لتقصي الحقائق، في خطوة تُعتبر انتهاكاً لالتزامات بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية التي صادق عليها عام 1999.





