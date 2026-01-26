تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
بعد استعادة "غويلي".. ترامب: لم يعد هناك رهائن في غزة والعمل كان رائعاً
Lebanon 24
26-01-2026
|
12:29
photos
وصف الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
عملية إعادة جثة الجندي
الإسرائيلي
"ران غويلي"، وهو الرهينة الأخير الذي كان محتجزاً في
قطاع غزة
، بأنها "إنجاز مذهل"، مؤكداً أن العمل الذي قام به فريقه من "الأبطال" حقق نتيجة اعتبرها المراقبون غير ممكنة.
وفي منشور عبر منصته "تروث سوشيال"، قال
ترامب
: "لقد أعدنا للتو جثة آخر رهينة من غزة، وبذلك يكون إجمالي عدد الرهائن الأحياء 20 رهينة، بالإضافة إلى جثث جميع القتلى". وأضاف مهنئاً فريقه: "إنه عمل رائع.. اعتقد الكثيرون أن هذه النتيجة مستحيلة".
من جانبه، أعلن
رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين
نتنياهو
أن
إسرائيل
تمكنت من استعادة جميع الرهائن الذين كانوا محتجزين في القطاع. وأكد الجيش الإسرائيلي أن رفات الجندي "ران غويلي" قد تم التأكد من هويته عقب وصوله، ليعلن بذلك خلو قطاع غزة تماماً من أي رهائن إسرائيليين، سواء كانوا أحياءً أو أمواتاً.
في المقابل، اعتبرت حركة
حماس
أن العثور على رفات الرهينة الأخير يمثل تأكيداً على التزامها باتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في العاشر من تشرين الأول الماضي. وأشارت الحركة إلى أنها زودت الوسطاء بالمعلومات اللازمة أولاً بأول، مما أسهم بشكل مباشر في تحديد موقع الرفات وتسليمه.
(وكالات)
