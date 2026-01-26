تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

بعد استعادة "غويلي".. ترامب: لم يعد هناك رهائن في غزة والعمل كان رائعاً

Lebanon 24
26-01-2026 | 12:29
A-
A+
بعد استعادة غويلي.. ترامب: لم يعد هناك رهائن في غزة والعمل كان رائعاً
بعد استعادة غويلي.. ترامب: لم يعد هناك رهائن في غزة والعمل كان رائعاً photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عملية إعادة جثة الجندي الإسرائيلي "ران غويلي"، وهو الرهينة الأخير الذي كان محتجزاً في قطاع غزة، بأنها "إنجاز مذهل"، مؤكداً أن العمل الذي قام به فريقه من "الأبطال" حقق نتيجة اعتبرها المراقبون غير ممكنة.


وفي منشور عبر منصته "تروث سوشيال"، قال ترامب: "لقد أعدنا للتو جثة آخر رهينة من غزة، وبذلك يكون إجمالي عدد الرهائن الأحياء 20 رهينة، بالإضافة إلى جثث جميع القتلى". وأضاف مهنئاً فريقه: "إنه عمل رائع.. اعتقد الكثيرون أن هذه النتيجة مستحيلة".


من جانبه، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل تمكنت من استعادة جميع الرهائن الذين كانوا محتجزين في القطاع. وأكد الجيش الإسرائيلي أن رفات الجندي "ران غويلي" قد تم التأكد من هويته عقب وصوله، ليعلن بذلك خلو قطاع غزة تماماً من أي رهائن إسرائيليين، سواء كانوا أحياءً أو أمواتاً.


في المقابل، اعتبرت حركة حماس أن العثور على رفات الرهينة الأخير يمثل تأكيداً على التزامها باتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في العاشر من تشرين الأول الماضي. وأشارت الحركة إلى أنها زودت الوسطاء بالمعلومات اللازمة أولاً بأول، مما أسهم بشكل مباشر في تحديد موقع الرفات وتسليمه.

(وكالات)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: لم يعد هناك رسميا أي رهائن محتجزين في غزة
lebanon 24
Lebanon24
26/01/2026 22:34:22 Lebanon 24 Lebanon 24
ترمب: تمت استعادة جثة الرهينة الأخيرة في غزة وبذلك استعيد جميع الرهائن الـ20 الأحياء وجميع القتلى وهو عمل رائع
lebanon 24
Lebanon24
26/01/2026 22:34:22 Lebanon 24 Lebanon 24
الخولي: تبرير العتمة ب"تفادي الأسوأ" أو "كسب الوقت" لم يعد مقبولاً
lebanon 24
Lebanon24
26/01/2026 22:34:22 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب:مجلس السلام في قطاع غزة سيكون رائعا
lebanon 24
Lebanon24
26/01/2026 22:34:22 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس الوزراء الإسرائيلي

دونالد ترامب

الإسرائيلي

قطاع غزة

إسرائيل

نتنياهو

بنيامين

دونالد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:30 | 2026-01-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:14 | 2026-01-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:04 | 2026-01-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:26 | 2026-01-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:08 | 2026-01-26 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
15:30 | 2026-01-26
Lebanon24
15:14 | 2026-01-26
Lebanon24
15:04 | 2026-01-26
Lebanon24
14:26 | 2026-01-26
Lebanon24
14:08 | 2026-01-26
Lebanon24
14:00 | 2026-01-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24