رئيس البنك الدولي: إعادة إعمار غزة مرهونة بالأمن ونزع السلاح

أكد ، أجاي بانغا، سعي البنك لدعم وشعبه في جهود والتنمية، مشدداً في الوقت ذاته على أن نجاح أي عملية تنموية في القطاع يظل رهيناً بتحقيق الاستقرار الأمني الشامل.



وأوضح بانغا، في مقابلة مع ، أن يتطلع للقيام بدور فاعل في غزة عبر توفير بيئة مناسبة لتنمية وخلق فرص العمل، على غرار تجاربه في دول أخرى. وأشار إلى أن النقاشات التي شهدها منتدى "دافوس" ركزت على مسألة نزع سلاح حركة كخطوة أساسية تسبق الانطلاق الفعلي في مشاريع إعادة الإعمار الكبرى.



وتواجه عملية إعادة الإعمار تحديات ميدانية ولوجستية هائلة، يأتي على رأسها وجود نحو 60 مليون طن من الركام الذي يحتاج إلى عمليات إزالة واسعة، في ظل تقديرات أممية تشير إلى أن نسبة الدمار في القطاع بلغت 84%، بينما قفزت هذه النسبة في مدينة غزة وحدها لتصل إلى 92%.



وعلى الصعيد المالي، تُقدّر كلفة إعادة بناء القطاع بنحو 70 مليار دولار، وذلك في وقت تعاني فيه المنطقة من احتياجات إنسانية متفاقمة، حيث لا تزال المساعدات التي تدخل غزة تقل عن نصف الاحتياجات الفعلية المطلوبة للسكان.



(الجزيرة)

