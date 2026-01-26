تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

بعد الإحتجاجات.. "إنستغرام" يتحرك لمنع طهران من تتبع هويات المتظاهرين

Lebanon 24
26-01-2026 | 12:58
بعد الإحتجاجات.. إنستغرام يتحرك لمنع طهران من تتبع هويات المتظاهرين
بعد الإحتجاجات.. إنستغرام يتحرك لمنع طهران من تتبع هويات المتظاهرين photos 0
منحت منصة "إنستغرام"، التابعة لشركة "ميتا"، المستخدمين المقيمين في إيران ميزة خصوصية جديدة تقضي بحجب قوائم المتابعين والمتابَعين لأي حساب داخل البلاد، في خطوة تهدف إلى حماية المواطنين من الرقابة الأمنية.

وذكرت مجلة "نيوزويك" الأميركية، يوم الاثنين الموافق 26 كانون الثاني، أن هذا الإجراء اتُّخذ بعد تقارير أفادت باستغلال مسؤولين في طهران لبيانات المنصة لتحديد هويات المشاركين في الاحتجاجات واستهدافهم أو استهداف دوائرهم الاجتماعية.
 
وبموجب هذا التحديث، ستظهر صفحة بيضاء فارغة لأي شخص يحاول الدخول إلى قوائم المتابعة الخاصة بحساب موجود داخل إيران.

وتكتسب هذه الخطوة أهمية بالغة في ظل الفترة المضطربة التي تعيشها البلاد، حيث يعتمد الإيرانيون على "إنستغرام" كرسالة أساسية لنقل مشاهد الاحتجاجات إلى العالم قبل قطع الإنترنت. ويسعى التحديث إلى منع السلطات من رسم خرائط للعلاقات الاجتماعية وممارسة الضغوط عبر الاعتقال أو الترهيب.

يُذكر أن منظمات حقوقية أشارت إلى مقتل آلاف الأشخاص خلال المظاهرات التي اندلعت في أواخر كانون الأول الماضي، في وقت تزداد فيه الضغوط الدولية وتصريحات التهديد من جانب الرئاسة الأميركية تجاه تعامل طهران مع المحتجين.

