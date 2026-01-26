توتر أميركي-إيراني يتصاعد مع ترحيل الإيرانيين من واشنطن

أفادت وكالة "تسنيم" شبه الرسمية للأنباء، الاثنين، بعودة مجموعة ثالثة من الإيرانيين الذين تم ترحيلهم من .يأتي ذلك في ظل توتر بين وطهران تصاعد بعد حملة إيرانية لقمع احتجاجات اجتاحت البلاد أخيرا.وقالت "تسنيم" إن "هؤلاء الأشخاص، الذين تعرضوا لضغوط لمغادرة (الولايات المتحدة) منذ شهرين، عادوا عبر والكويت".وأضافت: "وصل 14 شخصا اليوم إلى مطار الإمام الدولي على متن طائرة، وسيعود الباقون خلال الأسابيع المقبلة".ولم توضح الوكالة العدد الإجمالي للمجموعة.ويتطلب تسهيل عمليات النقل مستوى غير عادي من التنسيق بين الخصمين.