السفارة الأميركية في بغداد: ترامب يراقب إيران عن كثب

قالت السفارة في العاصمة بغداد إن رئيس يراقب من كثب، في تدوينة أثارت تساؤلات واسعة.ونشرت السفارة صورة لترامب على حسابها الرسمي في منصة "إكس"، مرفقة بعبارة جاء فيها: "كما قال الرئيس ، نحن نراقب إيران من كثب، والرئيس ترامب هو رئيس يتخذ القرارات ويتحرك بالفعل".وجاء ذلك بعدما أفاد مسؤول بوصول مجموعة حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس أبراهام لينكولن" إلى منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" في المحيط الهندي، في خطوة تأتي على وقع تصاعد حاد في التوترات الإقليمية بين وطهران.وتواصل واشنطن تعزيز حضورها العسكري في المنطقة، حيث شملت التعزيزات نشر سرب من مقاتلات إف-15 المتطورة، ووصول طائرات شحن من طراز سي-17 محملة بمعدات ثقيلة، إلى جانب تكثيف الرقابة الجوية والاستخباراتية.