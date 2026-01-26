تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

رفح يفتح أبوابه خلال 48 ساعة: تفتيش أوروبي ورقابة إسرائيلية "عن بُعد"

Lebanon 24
26-01-2026 | 14:26
رفح يفتح أبوابه خلال 48 ساعة: تفتيش أوروبي ورقابة إسرائيلية عن بُعد
رفح يفتح أبوابه خلال 48 ساعة: تفتيش أوروبي ورقابة إسرائيلية عن بُعد photos 0
أعلنت وزيرة المواصلات الإسرائيلية، ميري ريغف، اليوم الاثنين الموافق 26 كانون الثاني، أن معبر رفح الحدودي سيُفتح في القريب العاجل أمام حركة المسافرين فقط، مع استثناء مرور البضائع في هذه المرحلة.
 
وأوضحت ريغف في تصريحات صحفية أن الهدف من هذه الخطوة هو تسهيل حركة المغادرين من قطاع غزة، مؤكدة أن المعبر سيخضع لحراسة أمنية مشددة من قبل الجيش الإسرائيلي.


من جانبه، كشف مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن "الكابينت" أقر آلية تشغيل المعبر بالتنسيق مع الإدارة الأميركية، وبما يتماشى مع "خطة ترامب" لإنهاء الحرب.
 
وستتولى بعثة من الاتحاد الأوروبي، بالتعاون مع طواقم محلية تابعة للسلطة الفلسطينية، إجراءات التفتيش والتدقيق في الهويات، بينما تكتفي إسرائيل برقابة أمنية "عن بُعد" للمغادرين، مع إجراء تفتيش مباشر للداخلين إلى القطاع في منطقة خاضعة لسيطرتها لمنع أي عمليات تهريب.


وفي حديث لقناة "العربية"، أكد هاني مرزوق، المتحدث باسم مكتب نتنياهو، أن الترتيبات جارية لافتتاح المعبر خلال الساعات الـ 48 المقبلة. وربط مرزوق بين المسار الإنساني والملف الأمني، قائلاً: "حماس تعهدت بنزع سلاحها ويجب تنفيذ ذلك"، مشدداً على أن عملية نزع السلاح ستسير بالتوازي مع مشاريع إعادة إعمار القطاع.


وفقاً لإذاعة الجيش الإسرائيلي، سيقوم جهاز الأمن العام (الشاباك) بالمصادقة المسبقة على هويات العابرين، بما في ذلك السماح بخروج عناصر من مستويات منخفضة في حركة حماس ممن لا تلاحقهم إسرائيل جنائياً، بالإضافة إلى عائلاتهم. ويأتي هذا القرار بعد إغلاق استمر قرابة عام، وفي وقت تهدف فيه إسرائيل إلى ضمان أن يكون عدد المغادرين أكبر من العائدين، وسط تقديرات بعبور بضع مئات يومياً.

(العربية)
