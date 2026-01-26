رفح يفتح أبوابه خلال 48 ساعة: تفتيش أوروبي ورقابة إسرائيلية "عن بُعد"

أعلنت وزيرة المواصلات ، ميري ريغف، اليوم الاثنين الموافق 26 كانون الثاني، أن معبر رفح الحدودي سيُفتح في القريب العاجل أمام حركة المسافرين فقط، مع استثناء مرور البضائع في هذه المرحلة.

وأوضحت ريغف في تصريحات صحفية أن الهدف من هذه الخطوة هو تسهيل حركة المغادرين من ، مؤكدة أن المعبر سيخضع لحراسة أمنية مشددة من قبل الجيش .





من جانبه، كشف مكتب رئيس الوزراء بنيامين أن "الكابينت" أقر آلية تشغيل المعبر بالتنسيق مع ، وبما يتماشى مع "خطة " لإنهاء الحرب.

وستتولى بعثة من ، بالتعاون مع طواقم محلية تابعة للسلطة ، إجراءات التفتيش والتدقيق في الهويات، بينما تكتفي برقابة أمنية "عن بُعد" للمغادرين، مع إجراء تفتيش مباشر للداخلين إلى القطاع في منطقة خاضعة لسيطرتها لمنع أي عمليات تهريب.





وفي حديث لقناة "العربية"، أكد هاني مرزوق، المتحدث باسم مكتب نتنياهو، أن الترتيبات جارية لافتتاح المعبر خلال الساعات الـ 48 المقبلة. وربط مرزوق بين المسار الإنساني والملف الأمني، قائلاً: " تعهدت بنزع سلاحها ويجب تنفيذ ذلك"، مشدداً على أن عملية نزع السلاح ستسير بالتوازي مع مشاريع إعادة إعمار القطاع.





وفقاً لإذاعة الجيش الإسرائيلي، سيقوم جهاز الأمن العام (الشاباك) بالمصادقة المسبقة على هويات العابرين، بما في ذلك السماح بخروج عناصر من مستويات منخفضة في حركة حماس ممن لا تلاحقهم إسرائيل جنائياً، بالإضافة إلى عائلاتهم. ويأتي هذا القرار بعد إغلاق استمر قرابة عام، وفي وقت تهدف فيه إسرائيل إلى ضمان أن يكون عدد المغادرين أكبر من العائدين، وسط تقديرات بعبور بضع مئات يومياً.



(العربية)