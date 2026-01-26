البيت الأبيض: ترامب لم يتخل عن جهود السلام في أوكرانيا

أكد ، أن لم يتخلَّ عن عملية السلام في ولا يزال منخرطًا فيها بشكل كبير.



وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت للصحفيين اليوم الاثنين إن الرئيس الأمريكي لم يتخلَّ عن عملية السلام في أوكرانيا ولا يزال منخرطًا فيها بشكل كبير، بحسب ما ذكرت وكالة " ".



واستضافت محادثات ثلاثية، تضم وروسيا وأوكرانيا، في إطار الجهود الهادفة إلى تعزيز الحوار وإيجاد حلول سياسية للأزمة .



