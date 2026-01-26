"أمن الخليج العربي".. محطة مهمة لاختبار الخطط التشغيلية وتبادل الخبرات

شاركت قوة ر، في فعاليات التمرين التعبوي المشترك للأجهزة الأمنية بدول مجلس التعاون لدول العربية "أمن الخليج العربي (4)"، الذي انطلق في دولة قطر.



وإلى جانب القوة الأمنية الإماراتية، شارك في التمرين قوات وأجهزة الدول الأعضاء، ووحدات متخصصة من ، على ما أوردت الإماراتية "وام"، اليوم الاثنين.



وذكرت الوكالة أن التمرين انطلق برعاية الشيخ بن حمد بن خليفة آل ثاني، وقائد قوة الأمن الداخلي "لخويا" بدولة قطر، بحضور عدد من كبار المسؤولين الأمنيين من دول المجلس، بينهم رؤساء اللجان للتمرين، وقادة وضباط الأجهزة المشاركة.



وبيّنت أن التمرين سيستمر لغاية الـ4 من شهر شباط المقبل، ويتضمن تنفيذ أكثر من (70) فرضية ميدانية، تتجاوز (260) ساعة تدريبية.



وتُغطي الفرضيات، سيناريوهات أمنية معقدة تتعلق بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، والطوارئ وحماية المنشآت، إضافة إلى عمليات القيادة والسيطرة والتنسيق المشترك بين غرف العمليات المتخصصة.



ونقلت "وام" عن رئيس القوة الإماراتية في التمرين العميد عبدالعزيز الأحمد، قوله إن المشاركة في التمرين تجسد دولة بتطوير منظومات التعاون الأمني الخليجي، وتعزيز الجاهزية والاستجابة المشتركة لمختلف المخاطر والتهديدات.



وأشار الأحمد إلى أن التمرين يمثل محطة مهمة لاختبار الخطط التشغيلية، ورفع كفاءة القوات المشاركة، وتبادل الخبرات مع الخليجية والصديقة.



ويُعد تمرين "أمن الخليج العربي"، أحد أبرز التدريبية على مستوى المنظومة الأمنية الخليجية، لما يوفره من بيئة عمليات واقعية تسهم في توحيد المفاهيم وتعزيز مستويات التنسيق والتكامل الميداني، وتطوير قدرات الاستجابة متعددة الأطراف في مواجهة التحديات الأمنية المستجدة.



