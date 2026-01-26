تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

"أمن الخليج العربي".. محطة مهمة لاختبار الخطط التشغيلية وتبادل الخبرات

Lebanon 24
26-01-2026 | 15:14
A-
A+

أمن الخليج العربي.. محطة مهمة لاختبار الخطط التشغيلية وتبادل الخبرات
أمن الخليج العربي.. محطة مهمة لاختبار الخطط التشغيلية وتبادل الخبرات photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
شاركت قوة ر، في فعاليات التمرين التعبوي المشترك للأجهزة الأمنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "أمن الخليج العربي (4)"، الذي انطلق في دولة قطر.

وإلى جانب القوة الأمنية الإماراتية، شارك في التمرين قوات وأجهزة الدول الأعضاء، ووحدات متخصصة من الولايات المتحدة الأمريكية، على ما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الاثنين.

وذكرت الوكالة أن التمرين انطلق برعاية وزير الداخلية الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني، وقائد قوة الأمن الداخلي "لخويا" بدولة قطر، بحضور عدد من كبار المسؤولين الأمنيين من دول المجلس، بينهم رؤساء اللجان العليا للتمرين، وقادة وضباط الأجهزة المشاركة.

وبيّنت أن التمرين سيستمر لغاية الـ4 من شهر شباط المقبل، ويتضمن تنفيذ أكثر من (70) فرضية ميدانية، تتجاوز (260) ساعة تدريبية.

وتُغطي الفرضيات، سيناريوهات أمنية معقدة تتعلق بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، والطوارئ وحماية المنشآت، إضافة إلى عمليات القيادة والسيطرة والتنسيق المشترك بين غرف العمليات المتخصصة.

ونقلت "وام" عن رئيس القوة الإماراتية في التمرين العميد عبدالعزيز الأحمد، قوله إن المشاركة في التمرين تجسد التزام دولة الإمارات بتطوير منظومات التعاون الأمني الخليجي، وتعزيز الجاهزية والاستجابة المشتركة لمختلف المخاطر والتهديدات.

وأشار الأحمد إلى أن التمرين يمثل محطة مهمة لاختبار الخطط التشغيلية، ورفع كفاءة القوات المشاركة، وتبادل الخبرات مع الأجهزة الأمنية الخليجية والصديقة.

ويُعد تمرين "أمن الخليج العربي"، أحد أبرز المحطات التدريبية على مستوى المنظومة الأمنية الخليجية، لما يوفره من بيئة عمليات واقعية تسهم في توحيد المفاهيم وتعزيز مستويات التنسيق والتكامل الميداني، وتطوير قدرات الاستجابة متعددة الأطراف في مواجهة التحديات الأمنية المستجدة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إختبار تبادل نيات بين لبنان وإسرائيل عبر "الميكانيزم"
lebanon 24
Lebanon24
27/01/2026 01:23:29 Lebanon 24 Lebanon 24
في قطر.. انطلاق تدريبات "أمن الخليج العربي 4"
lebanon 24
Lebanon24
27/01/2026 01:23:29 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الداخلية يصل إلى البحرين لبحث سبل تطوير التعاون الأمني وتبادل الخبرات
lebanon 24
Lebanon24
27/01/2026 01:23:29 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية السعودية: اتفاق تبادل الأسرى باليمن الموقع عليه في مسقط خطوة إنسانية مهمة
lebanon 24
Lebanon24
27/01/2026 01:23:29 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

الأجهزة الأمنية

مكافحة الإرهاب

وكالة الأنباء

وزير الداخلية

الأمريكية

الإمارات

المحطات

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:40 | 2026-01-26
Lebanon24
16:30 | 2026-01-26
Lebanon24
16:23 | 2026-01-26
Lebanon24
16:15 | 2026-01-26
Lebanon24
16:00 | 2026-01-26
Lebanon24
15:58 | 2026-01-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24