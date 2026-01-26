اتصال "مثمر" بين براك وبارزاني يبحث الملفين السوري والعراقي

أعلن المبعوث الأميركي، توم براك، اليوم الاثنين، عن إجراء اتصال هاتفي وصفه بـ "المثمر" مع الكردستاني مسعود بارزاني، ناقشا خلاله ملفات تخص الشأنين السوري والعراقي.



وأوضح براك في منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، أنه بحث مع بارزاني الوضع في وأهمية الحفاظ على وقف إطلاق النار، بالإضافة إلى ملف وصول المساعدات الإنسانية، مع التركيز بشكل خاص على منطقة عين العرب بريف حلب.



وفيما يخص الشأن ، شدد براك على أن أي حكومة تنصبها في لن تنجح في تحقيق تطلعات ولا السوريين، مؤكداً في الوقت ذاته أن هكذا حكومة لن تتمكن من إقامة شراكة فعالة مع الأميركية.





