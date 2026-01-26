تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
اتصال "مثمر" بين براك وبارزاني يبحث الملفين السوري والعراقي
Lebanon 24
26-01-2026
|
15:36
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن المبعوث الأميركي، توم براك، اليوم الاثنين، عن إجراء اتصال هاتفي وصفه بـ "المثمر" مع
رئيس الحزب
الديمقراطي
الكردستاني مسعود بارزاني، ناقشا خلاله ملفات تخص الشأنين السوري والعراقي.
وأوضح براك في منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، أنه بحث مع بارزاني الوضع في
سوريا
وأهمية الحفاظ على وقف إطلاق النار، بالإضافة إلى ملف وصول المساعدات الإنسانية، مع التركيز بشكل خاص على منطقة عين العرب بريف حلب.
وفيما يخص الشأن
العراقي
، شدد براك على أن أي حكومة تنصبها
إيران
في
العراق
لن تنجح في تحقيق تطلعات
العراقيين
ولا السوريين، مؤكداً في الوقت ذاته أن هكذا حكومة لن تتمكن من إقامة شراكة فعالة مع
الولايات المتحدة
الأميركية.
Advertisement
