عاصفة "فيرن" الثلجية تشل الولايات المتحدة وتوقع 21 ضحية

تجتاح موجة برد قطبي تاريخية معظم أنحاء تزامناً مع "عاصفة فيرن" الثلجية، التي أسفرت حتى الآن عن وفاة 21 شخصاً على الأقل وانقطاع الكهربائي عن أكثر من 800 ألف منزل، وسط تحذيرات من تفاقم الأزمة خلال الأيام المقبلة.





سجلت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية مستويات متدنية للغاية، حيث هبطت الحرارة في مينيسوتا وويسكونسن إلى أقل من 30 درجة مئوية تحت الصفر. وحذرت الهيئة من كتلة هوائية قطبية قد تدفع الحرارة المحسوسة في مناطق وسط البلاد إلى نحو 45 درجة مئوية تحت الصفر.



وتسببت الثلوج والجليد في أضرار واسعة بشبكات الطاقة، حيث يعيش نحو 820 ألف مشترك بلا كهرباء، تركز معظمهم في ولايتي تينيسي وميسيسيبي. وأشارت خبيرة الأرصاد أليسون سانتوريلي إلى أن انقطاعات الكهرباء قد تمتد لأيام لصعوبة وصول فرق الإصلاح إلى المناطق المتضررة.





توزعت حالات الوفاة الـ 21 على عدة ولايات نتيجة الحوادث والبرد القارس؛ منها 3 حالات في تكساس، وحالتان في لويزيانا، إضافة إلى العثور على 5 أشخاص متوفين في العراء بمدينة . ووصف رئيس بلدية نيويورك، زهران ممداني، الحادثة بأنها "تذكير قاسٍ" بخطر البرد على الفئات الضعيفة والمشردين.



وعلى إثر ذلك، أعلنت حالة الطوارئ في نحو 20 ولاية والعاصمة ، مع شلل شبه كامل في حركة الملاحة الجوية بعد إلغاء أكثر من 19 ألف رحلة منذ يوم السبت الماضي.





أرجعت التقارير العلمية قوة إلى "الدوامة القطبية" التي امتدت جنوباً بشكل غير معتاد. ومن جانبه، جدد الرئيس الأمريكي انتقاده لمفاهيم الاحتباس الحراري، متسائلاً عبر منصة "تروث سوشيال": "ماذا حدث للاحتباس الحراري؟"، في وقت يرى فيه علماء أن تزايد وتيرة هذه الاضطرابات قد يكون مرتبطاً بتبعات تغير المناخ.



(الفرنسية)

