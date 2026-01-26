تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
19
o
بيروت
17
o
طرابلس
17
o
صور
20
o
جبيل
17
o
صيدا
20
o
جونية
16
o
النبطية
11
o
زحلة
13
o
بعلبك
0
o
بشري
16
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
مقابل نزع السلاح.. أميركا قد تعفو عن حماس
Lebanon 24
26-01-2026
|
23:04
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفاد مسؤول أميركي رفيع بأن
الولايات المتحدة
تعتقد أن نزع سلاح حركة "
حماس
" في
قطاع غزة
قد يُرافقه منح "نوع من العفو" لأعضائها، وذلك في إطار جهود إعادة إعمار القطاع.
وأضاف المسؤول أن هناك ثقة لدى
الإدارة الأميركية
بأن "حماس" ستتخلّى عن أسلحتها، مستنداً إلى تصريحات لعدد من أعضائهم بهذا الشأن. وأوضح أن عدم نزع السلاح يُعد خرقاً للاتفاق، مشيراً إلى وجود "برنامج جيد جداً" لنزع الأسلحة.
وبموجب خطة الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
المكونة من 20 نقطة، سيتم منح العفو لأعضاء "حماس" الذين يلتزمون بالتعايش السلمي ويتخلون عن أسلحتهم، وذلك بعد عودة جميع الرهائن. كما تنص الخطة على تأمين خروج آمن لأي أعضاء يرغبون في مغادرة غزة إلى دول تستقبلهم.
من جهتها، لم تعلق
السفارة الإسرائيلية
في
واشنطن
حتى الآن على سؤال بشأن موافقة
إسرائيل
المحتملة على منح عفو لأعضاء "حماس" في حال نزعوا أسلحتهم.
يذكر أن الجيش
الإسرائيلي
كان قد أعلن عن التعرف على جثة آخر رهينة، وهو الشرطي ران جفيلي، الذي ظل محتجزاً لأكثر من 840 يوماً، تمهيداً لإعادتها ودفنها. (العين)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أميركا تعرض 5 ملايين دولار مقابل الحصول على معلومات عن "تشورون"
Lebanon 24
أميركا تعرض 5 ملايين دولار مقابل الحصول على معلومات عن "تشورون"
27/01/2026 11:29:58
27/01/2026 11:29:58
Lebanon 24
Lebanon 24
وزيرة إسرائيلية: ترامب قد يفرض عقوبات على القضاء إذا لم يعفو عن نتنياهو
Lebanon 24
وزيرة إسرائيلية: ترامب قد يفرض عقوبات على القضاء إذا لم يعفو عن نتنياهو
27/01/2026 11:29:58
27/01/2026 11:29:58
Lebanon 24
Lebanon 24
القناة 13: وثيقة أميركا ستمنح إسرائيل الضوء الأخضر للعمل ضد حماس إذا لم تسلم السلاح
Lebanon 24
القناة 13: وثيقة أميركا ستمنح إسرائيل الضوء الأخضر للعمل ضد حماس إذا لم تسلم السلاح
27/01/2026 11:29:58
27/01/2026 11:29:58
Lebanon 24
Lebanon 24
سفير أميركا لدى لبنان: نزع سلاح حزب الله سيعيد للبنانيين دولتهم
Lebanon 24
سفير أميركا لدى لبنان: نزع سلاح حزب الله سيعيد للبنانيين دولتهم
27/01/2026 11:29:58
27/01/2026 11:29:58
Lebanon 24
Lebanon 24
السفارة الإسرائيلية
الإدارة الأميركية
الولايات المتحدة
دونالد ترامب
الإسرائيلية
الإسرائيلي
قطاع غزة
إسرائيل
تابع
قد يعجبك أيضاً
كانت مُقررة اليوم.. البرلمان العراقي يتسلم طلباً بتأجيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية
Lebanon 24
كانت مُقررة اليوم.. البرلمان العراقي يتسلم طلباً بتأجيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية
03:48 | 2026-01-27
27/01/2026 03:48:07
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير لـ"The Telegraph": لهذا السبب أصبحت قبضة إيران ضعيفة على لبنان
Lebanon 24
تقرير لـ"The Telegraph": لهذا السبب أصبحت قبضة إيران ضعيفة على لبنان
03:30 | 2026-01-27
27/01/2026 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الهند والاتحاد الأوروبي يوقعان اتفاقية تاريخية للتجارة الحرة
Lebanon 24
الهند والاتحاد الأوروبي يوقعان اتفاقية تاريخية للتجارة الحرة
03:20 | 2026-01-27
27/01/2026 03:20:46
Lebanon 24
Lebanon 24
إيران تؤكد أولوية الحل الدبلوماسي مع استمرار الجاهزية العسكرية
Lebanon 24
إيران تؤكد أولوية الحل الدبلوماسي مع استمرار الجاهزية العسكرية
03:16 | 2026-01-27
27/01/2026 03:16:03
Lebanon 24
Lebanon 24
وسط توترات إقليمية... كوريا الشمالية تطلق "مقذوفاً" باتجاه بحر اليابان
Lebanon 24
وسط توترات إقليمية... كوريا الشمالية تطلق "مقذوفاً" باتجاه بحر اليابان
03:05 | 2026-01-27
27/01/2026 03:05:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هزّة حصلت ولبنانيون شعروا بها.. هذه قوتها
Lebanon 24
هزّة حصلت ولبنانيون شعروا بها.. هذه قوتها
13:24 | 2026-01-26
26/01/2026 01:24:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن نصرالله و"الحزب".. إقرأوا كلام ضابطٍ إسرائيليّ
Lebanon 24
عن نصرالله و"الحزب".. إقرأوا كلام ضابطٍ إسرائيليّ
13:00 | 2026-01-26
26/01/2026 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مقدم برامج.. هذه هوية المستهدف بغارة صور (صورة)
Lebanon 24
مقدم برامج.. هذه هوية المستهدف بغارة صور (صورة)
09:08 | 2026-01-26
26/01/2026 09:08:13
Lebanon 24
Lebanon 24
هل حُسم موعد ضربة إيران؟ "معاريف" الإسرائيلية تُعلن
Lebanon 24
هل حُسم موعد ضربة إيران؟ "معاريف" الإسرائيلية تُعلن
10:30 | 2026-01-26
26/01/2026 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مخطط إسرائيلي داخل لبنان ينكشف.. "حزام أمني" أبعد من الليطاني!
Lebanon 24
مخطط إسرائيلي داخل لبنان ينكشف.. "حزام أمني" أبعد من الليطاني!
13:30 | 2026-01-26
26/01/2026 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
03:48 | 2026-01-27
كانت مُقررة اليوم.. البرلمان العراقي يتسلم طلباً بتأجيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية
03:30 | 2026-01-27
تقرير لـ"The Telegraph": لهذا السبب أصبحت قبضة إيران ضعيفة على لبنان
03:20 | 2026-01-27
الهند والاتحاد الأوروبي يوقعان اتفاقية تاريخية للتجارة الحرة
03:16 | 2026-01-27
إيران تؤكد أولوية الحل الدبلوماسي مع استمرار الجاهزية العسكرية
03:05 | 2026-01-27
وسط توترات إقليمية... كوريا الشمالية تطلق "مقذوفاً" باتجاه بحر اليابان
02:58 | 2026-01-27
أحدث تقارير تلقاها ترامب عن إيران وموعد "الضربة" المُحتملة.. "نيويورك تايمز" تكشف
فيديو
بث مباشر.. وقائع جلسة مجلس النواب لمناقشة مشروع موازنة عام 2026
Lebanon 24
بث مباشر.. وقائع جلسة مجلس النواب لمناقشة مشروع موازنة عام 2026
04:10 | 2026-01-27
27/01/2026 11:29:58
Lebanon 24
Lebanon 24
ماغي بو غصن قريبا في أعمال مصرية.. وتكشف موقفا محرجا عن طفولتها (فيديو)
Lebanon 24
ماغي بو غصن قريبا في أعمال مصرية.. وتكشف موقفا محرجا عن طفولتها (فيديو)
03:25 | 2026-01-26
27/01/2026 11:29:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بمواصفات ممتازة.. شركة Xiaomi تكشف عن هاتف جديد تعرّفوا إليه (فيديو)
Lebanon 24
بمواصفات ممتازة.. شركة Xiaomi تكشف عن هاتف جديد تعرّفوا إليه (فيديو)
03:00 | 2026-01-24
27/01/2026 11:29:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24