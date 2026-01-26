مقابل نزع السلاح.. أميركا قد تعفو عن حماس

أفاد مسؤول أميركي رفيع بأن تعتقد أن نزع سلاح حركة " " في قد يُرافقه منح "نوع من العفو" لأعضائها، وذلك في إطار جهود إعادة إعمار القطاع.



وأضاف المسؤول أن هناك ثقة لدى بأن "حماس" ستتخلّى عن أسلحتها، مستنداً إلى تصريحات لعدد من أعضائهم بهذا الشأن. وأوضح أن عدم نزع السلاح يُعد خرقاً للاتفاق، مشيراً إلى وجود "برنامج جيد جداً" لنزع الأسلحة.



وبموجب خطة الرئيس الأميركي المكونة من 20 نقطة، سيتم منح العفو لأعضاء "حماس" الذين يلتزمون بالتعايش السلمي ويتخلون عن أسلحتهم، وذلك بعد عودة جميع الرهائن. كما تنص الخطة على تأمين خروج آمن لأي أعضاء يرغبون في مغادرة غزة إلى دول تستقبلهم.



من جهتها، لم تعلق في حتى الآن على سؤال بشأن موافقة المحتملة على منح عفو لأعضاء "حماس" في حال نزعوا أسلحتهم.



يذكر أن الجيش كان قد أعلن عن التعرف على جثة آخر رهينة، وهو الشرطي ران جفيلي، الذي ظل محتجزاً لأكثر من 840 يوماً، تمهيداً لإعادتها ودفنها. (العين)



