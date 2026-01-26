تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

مقابل نزع السلاح.. أميركا قد تعفو عن حماس

Lebanon 24
26-01-2026 | 23:04
أفاد مسؤول أميركي رفيع بأن الولايات المتحدة تعتقد أن نزع سلاح حركة "حماس" في قطاع غزة قد يُرافقه منح "نوع من العفو" لأعضائها، وذلك في إطار جهود إعادة إعمار القطاع.

وأضاف المسؤول أن هناك ثقة لدى الإدارة الأميركية بأن "حماس" ستتخلّى عن أسلحتها، مستنداً إلى تصريحات لعدد من أعضائهم بهذا الشأن. وأوضح أن عدم نزع السلاح يُعد خرقاً للاتفاق، مشيراً إلى وجود "برنامج جيد جداً" لنزع الأسلحة.

وبموجب خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة، سيتم منح العفو لأعضاء "حماس" الذين يلتزمون بالتعايش السلمي ويتخلون عن أسلحتهم، وذلك بعد عودة جميع الرهائن. كما تنص الخطة على تأمين خروج آمن لأي أعضاء يرغبون في مغادرة غزة إلى دول تستقبلهم.

من جهتها، لم تعلق السفارة الإسرائيلية في واشنطن حتى الآن على سؤال بشأن موافقة إسرائيل المحتملة على منح عفو لأعضاء "حماس" في حال نزعوا أسلحتهم.

يذكر أن الجيش الإسرائيلي كان قد أعلن عن التعرف على جثة آخر رهينة، وهو الشرطي ران جفيلي، الذي ظل محتجزاً لأكثر من 840 يوماً، تمهيداً لإعادتها ودفنها. (العين)
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24