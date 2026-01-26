تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

ترامب: إيران تعرف شروطنا لإجراء حوار معها

Lebanon 24
26-01-2026 | 23:07
A-
A+
ترامب: إيران تعرف شروطنا لإجراء حوار معها
ترامب: إيران تعرف شروطنا لإجراء حوار معها photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ان إيران تعرف شروط الولايات المتحدة لإجراء حوار بين واشنطن وطهران.

ونقل موقع أكسيوس عن ترامب قوله: "إيران تريد اتفاقا مع وصول الأسطول الأميركي إلى الشرق الأوسط"، متابعا: "إنهم يريدون إبرام صفقة. أنا أعرف ذلك. لقد اتصلوا في مناسبات عديدة. إنهم يريدون التحدث".

وأضاف: "لدينا أسطول ضخم بجوار إيران، أكبر من فنزويلا"، وتابع: "أعتقد أن إيران تعرف شروطنا لإجراء حوار معنا".

ونقل أكسيوس عن مسؤولين أميركيين قولهم إن "أي اتفاق مع إيران يجب أن يتضمن إزالة اليورانيوم المخصب، ووضع حد للصواريخ بعيدة المدى، وتغيير سياسة إيران في دعم الوكلاء في المنطقة، وحظر تخصيب اليورانيوم بشكل مستقل داخل البلاد".

وأوضح مسؤولون في البيت الأبيض أن "خيار الضربة على إيران لا يزال مطروحا، رغم قمع الاحتجاجات إلى حد كبير".

وذكرت مصادر مطلعة أن "ترامب لم يتخذ قرارا نهائيا بشأن إيران، وقد يجري مزيدا من المشاورات هذا الأسبوع".

