أمين عام الناتو: أوروبا لا تستطيع الدفاع عن نفسها من دون واشنطن.. ووزير الخارجية الفرنسي يرد عليه

في ظل الدعوات داخل القارة للاعتماد على نفسها بعد التوتر بشأن غرينلاند، أعلن لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته أمس الاثنين أمام في بروكسل، ان لا تستطيع الدفاع عن نفسها من دون .وقال روته متوجها إلى النواب : "إن كان أي شخص هنا ما زال يعتقد أن ، أو أوروبا ككل، يمكنها الدفاع عن نفسها من دون الولايات المتحدة، فليستمر في الحلم. لا يمكنكم ذلك".وشدد على أنه إن كان الأوروبيون عازمين فعلا على بناء تحالف دفاعي جديد من دون الولايات المتحدة، فسيتحتم عليهم مضاعفة إنفاقهم الدفاعي من نسبة 5 بالمئة التي تم الاتفاق عليها في الحلف الأطلسي العام الماضي، إلى 10 بالمئة من الناتج الداخلي الإجمالي، وإنفاق "مليارات عديدة" لحيازة قدرة ردع نووي خاصة بهم.وقال خلال جلسة أسئلة وأجوبة: "في هذا السيناريو، ستخسرون الضمانة القصوى لحريتنا، وهي المظلة النووية الأميركية. إذا حظا سعيدا".ولفت إلى أن لا تزال ملتزمة بصورة "تامة" بالبند الخامس من ميثاق الحلف، الذي ينص على الدفاع المشترك في حال تعرض أحد الأعضاء لهجوم من طرف خارجي، لكنها تتوقع من الدول الأوروبية الاستمرار في زيادة إنفاقها على قواتها العسكرية.وقال: "إنهم بحاجة إلى منطقة أطلسية آمنة، وهم بحاجة أيضا إلى أوروبا آمنة. وبالتالي، فإن الولايات المتحدة لها مصلحة تامة في بقاء الناتو".وسارع الفرنسي جان نويل ، مساء الاثنين، للرد على روته في منشور على منصة اكس، قال فيه: "بإمكان الأوروبيين، بل يجب عليهم، تولي زمام أمنهم بأنفسهم".