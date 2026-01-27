تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
عربي-دولي

دولة أوروبية جديدة تتحرك بوجه "الحرس الثوري الإيراني"

Lebanon 24
27-01-2026 | 05:13
دولة أوروبية جديدة تتحرك بوجه الحرس الثوري الإيراني
دولة أوروبية جديدة تتحرك بوجه الحرس الثوري الإيراني photos 0
أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أن بلاده ستطلب رسمياً من شركائها في الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع إدراج الحرس الثوري الإيراني على قوائم المنظمات الإرهابية.

ويمثل هذا الطلب تحولاً في موقف روما، التي كانت سابقاً من بين الدول التي تقاوم هذه الخطوة داخل التكتّل الأوروبي.

وأرجع تاياني هذا التغيير إلى حملة القمع العنيفة التي شنتها السلطات الإيرانية على الاحتجاجات الأخيرة، والتي أدت - وفق تقارير - إلى مقتل آلاف المدنيين. وقال: "الخسائر التي تكبدها السكان المدنيون خلال الاحتجاجات تتطلب رداً واضحاً".

وأضاف أنه سيتقدم باقتراحه خلال اجتماع وزاري في بروكسل يوم الخميس، بالتنسيق مع شركاء آخرين، مشيراً إلى أنه سيشمل أيضاً فرض عقوبات فردية على المسؤولين عن هذه الأعمال.

من شأن هذا التصنيف، إذا تم اعتماده، أن يقيد بشكل كبير قدرة الحرس الثوري على العمل داخل أوروبا من خلال إجراءات قانونية ومالية ودبلوماسية. (العين)

 
الحرس الثوري الإيراني

أعلن وزير الخارجية

الاتحاد الأوروبي

وزير الخارجية

الإيرانية

دبلوماسي

الإيراني

الأوروبي

