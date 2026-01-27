دولة أوروبية جديدة تتحرك بوجه "الحرس الثوري الإيراني"

أنطونيو تاياني أن بلاده ستطلب رسمياً من شركائها في هذا الأسبوع إدراج على قوائم المنظمات الإرهابية.



ويمثل هذا الطلب تحولاً في موقف روما، التي كانت سابقاً من بين الدول التي تقاوم هذه الخطوة داخل التكتّل .



وأرجع تاياني هذا التغيير إلى حملة القمع العنيفة التي شنتها السلطات على الاحتجاجات الأخيرة، والتي أدت - وفق تقارير - إلى مقتل آلاف المدنيين. وقال: "الخسائر التي تكبدها السكان المدنيون خلال الاحتجاجات تتطلب رداً واضحاً".



وأضاف أنه سيتقدم باقتراحه خلال اجتماع وزاري في بروكسل يوم الخميس، بالتنسيق مع شركاء آخرين، مشيراً إلى أنه سيشمل أيضاً فرض عقوبات فردية على المسؤولين عن هذه الأعمال.



من شأن هذا التصنيف، إذا تم اعتماده، أن يقيد بشكل كبير قدرة الحرس الثوري على العمل داخل من خلال إجراءات قانونية ومالية ودبلوماسية. (العين)







