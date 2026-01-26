زيارة سرية لوفد أميركي إلى جنوب الأرجنتين تثير انتقادات المعارضة

أثارت زيارة غير مسبوقة لوفد من الأميركي إلى مدينة أوشوايا في أقصى جنوب انتقادات واسعة من المحلية، التي رأت فيها مؤشراً على اهتمام الاستراتيجي بالمنطقة التي تُعد البوابة إلى القارة الجنوبية.



وصل الوفد على متن طائرة عسكرية أميركية من نوع سي-40 كليبر دون إعلان مسبق، مما دفع معارضي الرئيس خافيير ميلي إلى التكهن بأنه يسعى لإنشاء قاعدة بحرية مشتركة مع في المنطقة.



وأكدت السفارة الأميركية في أن الطائرة نقلت أعضاءً من لجنة الطاقة والتجارة في مجلس النواب الأميركي، وأنهم التقوا بمسؤولين حكوميين وهيئات خاصة لمناقشة قضايا بيئية وصناعية، دون أسماء المشاركين.



من جانبه، أعرب إميليانو فوساتو، السكرتير القانوني لمقاطعة تييرا ديل فويغو التي تسيطر عليها المعارضة، عن استغرابه من الزيارة التي افتقرت إلى أي تنسيق مع السلطات المحلية، مشيراً إلى أن "الموقع الجغرافي للمنطقة بالغ الأهمية كبوابة للقطب الجنوبي وممر تجاري".



بدورها، طالبت السناتور كريستينا لوبيز الحكومة بتوضيحات حول الزيارة، مؤكدة أن المنطقة "ليست أجنبية".



يذكر أن الرئيس ميلي استقبل قائدين للقيادة الجنوبية الأميركية في أوشوايا خلال العامين الماضيين، وزار كلاهما مشروع قاعدة بحرية أرجنتينية قيد الإنشاء منذ 2022، فيما تنفي الحكومة أي علاقة لواشنطن بالمشروع. (ارم)



