حالة تململ متصاعدة بين قوات الهجرة التابعة لترامب.. تقرير يكشف التفاصيل

بحسب تقرير جديد، تعيش قوات الهجرة التابعة للرئيس حالة تململ متصاعدة، بعد أن وُضعت في "موقف لا يمكن الفوز فيه"، على خلفية الجدل حول مقتل الممرضة أليكس بريتي في وحدة العناية المركزة في مينيابوليس خلال عطلة نهاية الأسبوع.



الصحفي المستقل كين كليبنستين قال يوم الاثنين إن مسؤولين في أجهزة الهجرة "سئموا" من طريقة تعامل الإدارة معهم، ومن "حرب المعلومات" الصادرة من بشأن القضية، مشيراً إلى أن من تحدث معهم يعارضون بشدة ما وصفه بـ"الدفاع المبالغ فيه" عن منفذي إطلاق النار.



ونقل كليبنستين عن عنصر في دوريات الحدود ضمن مجموعة دردشة خاصة قوله إنه رغم دعمه للإدارة، "يجب التحلي بمزيد من المنطق" بدل "اتباع سردية متسرعة للسيطرة على الأضرار" لا تتوافق مع "الأدلة الموجودة في الفيديو"، مضيفاً: "لقد أُطلق النار على هذا الشخص من 8 إلى 9 مرات وهو أعزل"، وتابع: "لا يمكننا دائماً تأييد ما يحدث لمجرد أنه يتعلق بأحدنا".



وبحسب التقرير، سارع مسؤولون في إدارة بعد الحادثة إلى وصف بريتي بأنه "إرهابي محلي"، وتداولوا معلومات مضللة عن الوقائع التي سبقت مقتله، ما دفع مدافعين عن حقوق الإنسان، بينهم أكبر نقابة عمالية في الحكومة الفيدرالية، إلى المطالبة باستقالة أو إقالة وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم ونائب رئيس موظفي ستيفن ميلر.



وأشار كليبنستين إلى أن هذه الروايات انعكست أيضاً على الداخل، إذ نقل عن عميل في إدارة الهجرة والجمارك قوله إن "الكثير من الناس يشعرون بالذعر"، وإن العملاء باتوا "يصابون بجنون العظمة" ويخشون أن يتم استهدافهم من "المنتقمين".



وفي دردشة خاصة أخرى، قال عميل ثانٍ بحسب التقرير: "هذا وضع لا يمكن الفوز فيه بالنسبة للعملاء على الأرض أو لإنفاذ قوانين الهجرة "، خاتماً: "أعتقد أن الوقت قد حان للانسحاب من مينيسوتا، فقد خسرنا تلك المعركة". (raw story)

