ترامب يرحّب بالإفراج عن سجناء فنزويلا

رحّب الرئيس الأميركي ، الاثنين، باستمرار الإفراج عن السجناء السياسيين في .



وقال في منشور على منصته "تروث سوشيال": "يسرني أن أبلغكم أن فنزويلا تطلق سراح سجنائها السياسيين بوتيرة سريعة، وهذه الوتيرة ستزداد خلال الفترة القصيرة المقبلة”، مضيفاً: “أود أن أشكر قيادة فنزويلا على موافقتها على هذه البادرة الإنسانية القوية!".



وكانت منظمة "فور بينال" لحقوق الإنسان، ومقرها كاراكاس، أعلنت الأحد أن السلطات الفنزويلية أفرجت عن أكثر من 100 شخص تم تحديدهم كمعتقلين سياسيين.



كما أعلنت الرئيسة الفنزويلية بالإنابة ديلسي أنه سيتم إطلاق سراح المعتقلين المحتجزين في عهد الرئيس ، وذلك في أول ظهور إعلامي لها منذ القبض على من قبل الأميركية في 3 كانون الثاني.

Advertisement