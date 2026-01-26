تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
ترامب يرحّب بالإفراج عن سجناء فنزويلا
Lebanon 24
26-01-2026
|
23:57
رحّب الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، الاثنين، باستمرار الإفراج عن السجناء السياسيين في
فنزويلا
.
وقال
ترامب
في منشور على منصته "تروث سوشيال": "يسرني أن أبلغكم أن فنزويلا تطلق سراح سجنائها السياسيين بوتيرة سريعة، وهذه الوتيرة ستزداد خلال الفترة القصيرة المقبلة”، مضيفاً: “أود أن أشكر قيادة فنزويلا على موافقتها على هذه البادرة الإنسانية القوية!".
وكانت منظمة "فور بينال" لحقوق الإنسان، ومقرها كاراكاس، أعلنت الأحد أن السلطات الفنزويلية أفرجت عن أكثر من 100 شخص تم تحديدهم كمعتقلين سياسيين.
كما أعلنت الرئيسة الفنزويلية بالإنابة ديلسي
رودريغيز
أنه سيتم إطلاق سراح المعتقلين المحتجزين في عهد الرئيس
نيكولاس مادورو
، وذلك في أول ظهور إعلامي لها منذ القبض على
مادورو
من قبل
القوات الخاصة
الأميركية في 3 كانون الثاني.
