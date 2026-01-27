تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
"مستعدون للتعاون".. واشنطن تفتح الباب لطهران وسط التحشيد العسكري
Lebanon 24
27-01-2026
|
00:04
قال مسؤول أميركي، الاثنين، إن
الولايات المتحدة
"مستعدة للتعاون" إذا رغبت
إيران
في التواصل مع
واشنطن
، في وقت تواصل فيه
الإدارة الأميركية
الضغط على
طهران
على خلفية حملة القمع ضد المتظاهرين.
وأضاف المسؤول للصحافيين رداً على سؤال بشأن شروط المحادثات مع إيران: "أعتقد أنهم يعرفون الشروط. إنهم على دراية بالشروط".
وكان الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
قد قال الخميس إن لدى الولايات المتحدة "أسطولاً" متجهاً نحو إيران، معرباً عن أمله في ألا يضطر لاستخدامه، ومجدداً تحذيراته لطهران من قتل المتظاهرين أو إعادة تشغيل برنامجها
النووي
. كما أشار إلى أن المظاهرات خفت حدتها لاحقاً، وأنه أُبلغ بتراجع عمليات القتل، مع قوله إنه يعتقد أنه لا توجد حالياً أي خطة لإعدام السجناء.
وفي السياق نفسه، قال مسؤولان أميركيان لوكالة "
رويترز
" إن حاملة طائرات أميركية وسفناً حربية داعمة وصلت إلى
الشرق الأوسط
الاثنين، بما يوسع قدرات
ترامب
على الدفاع عن القوات الأميركية أو ربما اتخاذ إجراء عسكري ضد إيران.
وأفادت "رويترز" بأن الجيش الأميركي سبق أن حشد قواته في الشرق الأوسط خلال فترات توتر، وغالباً ما كانت هذه التحركات دفاعية، لكنه نفذ حشداً كبيراً العام الماضي قبل ضرباته في حزيران ضد البرنامج النووي
الإيراني
.
وفي المقابل، نقلت الوكالة عن مسؤول إيراني كبير قوله الجمعة إن إيران ستتعامل مع أي هجوم باعتباره "حرباً شاملة ضدنا". (asia one)
