"مستعدون للتعاون".. واشنطن تفتح الباب لطهران وسط التحشيد العسكري

قال مسؤول أميركي، الاثنين، إن "مستعدة للتعاون" إذا رغبت في التواصل مع ، في وقت تواصل فيه الضغط على على خلفية حملة القمع ضد المتظاهرين.



وأضاف المسؤول للصحافيين رداً على سؤال بشأن شروط المحادثات مع إيران: "أعتقد أنهم يعرفون الشروط. إنهم على دراية بالشروط".



وكان الرئيس الأميركي قد قال الخميس إن لدى الولايات المتحدة "أسطولاً" متجهاً نحو إيران، معرباً عن أمله في ألا يضطر لاستخدامه، ومجدداً تحذيراته لطهران من قتل المتظاهرين أو إعادة تشغيل برنامجها . كما أشار إلى أن المظاهرات خفت حدتها لاحقاً، وأنه أُبلغ بتراجع عمليات القتل، مع قوله إنه يعتقد أنه لا توجد حالياً أي خطة لإعدام السجناء.



وفي السياق نفسه، قال مسؤولان أميركيان لوكالة " " إن حاملة طائرات أميركية وسفناً حربية داعمة وصلت إلى الاثنين، بما يوسع قدرات على الدفاع عن القوات الأميركية أو ربما اتخاذ إجراء عسكري ضد إيران.



وأفادت "رويترز" بأن الجيش الأميركي سبق أن حشد قواته في الشرق الأوسط خلال فترات توتر، وغالباً ما كانت هذه التحركات دفاعية، لكنه نفذ حشداً كبيراً العام الماضي قبل ضرباته في حزيران ضد البرنامج النووي .



وفي المقابل، نقلت الوكالة عن مسؤول إيراني كبير قوله الجمعة إن إيران ستتعامل مع أي هجوم باعتباره "حرباً شاملة ضدنا". (asia one)

