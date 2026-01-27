تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

مسؤول إيراني بارز يُهدد باستهداف "قوات وقواعد" إذا تعرضت بلاده لهجوم

Lebanon 24
27-01-2026 | 05:16
مسؤول إيراني بارز يُهدد باستهداف قوات وقواعد إذا تعرضت بلاده لهجوم
مسؤول إيراني بارز يُهدد باستهداف قوات وقواعد إذا تعرضت بلاده لهجوم photos 0
قام مسؤول عسكري إيراني بارز بالتحذير من إمكانية استهداف "قوات وقواعد" إذا تعرضت بلاده لهجوم، وفق ما نقلت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.

وتابع المسؤول الذي لم تذكر الوكالة اسمه انه "لا يمكن لأي قوة معتدية على إيران أن تعتبر أمن قواتها وقواعدها مضمونا"، مع ارتفاع حدة المخاوف بشأن احتمال توجيه واشنطن ضربات عسكرية ضد طهران.

وأضاف في حديث من مقر تابع للحرس الثوري: "محاولات التأثير في الشؤون الداخلية لإيران فشلت دائما، وهذا المسار الخاطئ لن يحقق نتيجة لمخططيه".

وأوضح المسؤول العسكري أن "إيران لن تكون البادئة بأي حرب، لكنها لن تسمح لأي تهديد بالوصول إلى مرحلة التنفيذ حتى في مراحله الأولى".

واعتبر أن "تبعات أي عدوان تقع مباشرة على الأطراف التي تعرض ستقرار المنطقة بأسرها للخطر".

كما أكد أن "الحضور الاستفزازي والتدخلي أو دعمه مباشرة أو بشكل غير مباشرة، يعرض القائمين به للتبعات".

وأمس الإثنين قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن إيران "مهتمة بحل دبلوماسي للتوترات مع الولايات المتحدة"، وذلك بالتزامن مع تحرك حاملة الطائرات الأميركية "يو إس إس أبراهام لينكولن" إلى الشرق الأوسط.

وأضاف ترامب في مقابلة مع موقع "أكسيوس" الإخباري، أن الوضع مع إيران "غير مستقر" بسبب إرسال الولايات المتحدة أسطولا كبيرا إلى المنطقة.
الولايات المتحدة

دونالد ترامب

الشرق الأوسط

الإيرانية

دبلوماسي

الإيراني

دونالد

واشنطن

