مسؤول إيراني بارز يُهدد باستهداف "قوات وقواعد" إذا تعرضت بلاده لهجوم

قام مسؤول عسكري إيراني بارز بالتحذير من إمكانية استهداف "قوات وقواعد" إذا تعرضت بلاده لهجوم، وفق ما نقلت وكالة أنباء "تسنيم" .



وتابع المسؤول الذي لم تذكر الوكالة اسمه انه "لا يمكن لأي قوة معتدية على أن تعتبر أمن قواتها وقواعدها مضمونا"، مع ارتفاع حدة المخاوف بشأن احتمال توجيه ضربات عسكرية ضد .



وأضاف في حديث من مقر تابع للحرس الثوري: "محاولات التأثير في الشؤون الداخلية لإيران فشلت دائما، وهذا المسار الخاطئ لن يحقق نتيجة لمخططيه".



وأوضح المسؤول العسكري أن "إيران لن تكون البادئة بأي حرب، لكنها لن تسمح لأي تهديد بالوصول إلى مرحلة التنفيذ حتى في مراحله الأولى".



واعتبر أن "تبعات أي عدوان تقع مباشرة على الأطراف التي تعرض ستقرار المنطقة بأسرها للخطر".



كما أكد أن "الحضور الاستفزازي والتدخلي أو دعمه مباشرة أو بشكل غير مباشرة، يعرض القائمين به للتبعات".



وأمس الإثنين قال الرئيس الأميركي ، إن إيران "مهتمة بحل للتوترات مع "، وذلك بالتزامن مع تحرك حاملة الطائرات الأميركية "يو إس إس أبراهام لينكولن" إلى .



وأضاف في مقابلة مع موقع "أكسيوس" الإخباري، أن الوضع مع إيران "غير مستقر" بسبب إرسال الولايات المتحدة أسطولا كبيرا إلى المنطقة.



Advertisement