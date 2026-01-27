توترات مينيابوليس.. ترامب يتصل بالعمدة ويُعلن سحبًا جزئيًا للقوات الفيدرالية

أجرى الرئيس الأميركي مكالمة هاتفية مع عمدة مينيابوليس، جاكوب فراي، وصفها بأنها كانت "مثمرة للغاية"، في ظل استمرار الاحتجاجات والاضطرابات بالمدينة.



وكشف عبر منصته الاجتماعية عن ترتيب لقاء بين العمدة فراي ومسؤول الحدود توم هومان، وذلك لمواصلة .



من جانبه، أوضح العمدة فراي تفاصيل المكالمة، مؤكدًا نية بعض العملاء الفيدراليين لمغادرة المدينة اعتبارًا من . وأشار إلى أن المدينة ستواصل تعاونها مع السلطات الفيدرالية والولائية في نطاق "التحقيقات الجنائية الحقيقية"، لكنها لن تشارك في ما وصفه بعمليات اعتقال غير دستورية أو في تنفيذ قوانين الهجرة الفيدرالية.



وجاءت هذه التطورات بعد مكالمة سابقة بين ترامب وحاكم ولاية مينيسوتا، تيم والز، لمناقشة الأوضاع.



وفي سياق متصل، انتقدت المتحدثة باسم ، كارولين ليفيت، خلال ما وصفته بتشجيع المحرضين المناهضين لسلطات الهجرة، ودعت إلى تسليم المهاجرين غير الشرعيين المطلوبين للعدالة كجزء من خطة لاستعادة الأمن.



