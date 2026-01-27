تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

توترات مينيابوليس.. ترامب يتصل بالعمدة ويُعلن سحبًا جزئيًا للقوات الفيدرالية

Lebanon 24
27-01-2026 | 00:26
A-
A+
توترات مينيابوليس.. ترامب يتصل بالعمدة ويُعلن سحبًا جزئيًا للقوات الفيدرالية
توترات مينيابوليس.. ترامب يتصل بالعمدة ويُعلن سحبًا جزئيًا للقوات الفيدرالية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أجرى الرئيس الأميركي دونالد ترامب مكالمة هاتفية مع عمدة مينيابوليس، جاكوب فراي، وصفها بأنها كانت "مثمرة للغاية"، في ظل استمرار الاحتجاجات والاضطرابات بالمدينة.

وكشف ترامب عبر منصته الاجتماعية عن ترتيب لقاء بين العمدة فراي ومسؤول الحدود الفيدرالي توم هومان، وذلك لمواصلة النقاش.

من جانبه، أوضح العمدة فراي تفاصيل المكالمة، مؤكدًا نية بعض العملاء الفيدراليين لمغادرة المدينة اعتبارًا من الغد. وأشار إلى أن المدينة ستواصل تعاونها مع السلطات الفيدرالية والولائية في نطاق "التحقيقات الجنائية الحقيقية"، لكنها لن تشارك في ما وصفه بعمليات اعتقال غير دستورية أو في تنفيذ قوانين الهجرة الفيدرالية.

وجاءت هذه التطورات بعد مكالمة سابقة بين ترامب وحاكم ولاية مينيسوتا، تيم والز، لمناقشة الأوضاع.

وفي سياق متصل، انتقدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، خلال مؤتمر صحفي ما وصفته بتشجيع المحرضين المناهضين لسلطات الهجرة، ودعت إلى تسليم المهاجرين غير الشرعيين المطلوبين للعدالة كجزء من خطة لاستعادة الأمن.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ترامب: أجريت مكالمة مثمرة للغاية مع عمدة مينيابوليس حول التطورات الأخيرة
lebanon 24
Lebanon24
27/01/2026 11:31:26 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب بشأن حادث إطلاق النار في مينيابوليس: العمدة والحاكم يحرّضان على تمرّد
lebanon 24
Lebanon24
27/01/2026 11:31:26 Lebanon 24 Lebanon 24
حاكم مينيسوتا: حادث إطلاق نار جديد من جنود فيدراليين في مينيابوليس
lebanon 24
Lebanon24
27/01/2026 11:31:26 Lebanon 24 Lebanon 24
مظلوم عبدي: سحبنا قواتنا من دير الزور والرقة إلى الحسكة
lebanon 24
Lebanon24
27/01/2026 11:31:26 Lebanon 24 Lebanon 24

دونالد ترامب

البيت الأبيض

مؤتمر صحفي

الفيدرالي

دونالد

النقاش

الشرع

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:48 | 2026-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:30 | 2026-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:20 | 2026-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:16 | 2026-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:05 | 2026-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
03:48 | 2026-01-27
Lebanon24
03:30 | 2026-01-27
Lebanon24
03:20 | 2026-01-27
Lebanon24
03:16 | 2026-01-27
Lebanon24
03:05 | 2026-01-27
Lebanon24
02:58 | 2026-01-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24