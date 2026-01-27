تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
صحة

فيروس قاتل ظهر في بلد آسيوي.. تحذير سريع وهكذا تنتقل العدوى

Lebanon 24
27-01-2026 | 00:30
فيروس قاتل ظهر في بلد آسيوي.. تحذير سريع وهكذا تنتقل العدوى
فيروس قاتل ظهر في بلد آسيوي.. تحذير سريع وهكذا تنتقل العدوى photos 0
أفادت تقارير متعددة بتسجيل حالتين لفيروس نيباه في الهند. وبحسب ما نُقل عن صحيفتي "ذا تيليغراف" و"ذا إندبندنت"، أكدت السلطات إصابة ممرضتين في مستشفى خاص قرب كلكتا بولاية البنغال الغربية.

وتشير منظمة الصحة العالمية إلى أن الفيروس قد يسبب عدوى تتراوح شدتها بين الخفيفة والشديدة، مع معدل وفيات تقديري بين "40%" و"75%". ونقلت "ذا تيليغراف" عن السكرتير الرئيسي لوزارة الصحة ورعاية الأسرة في البنغال الغربية نارايان سواروب نيغام أن إحدى الممرضات في "حالة حرجة".

وأفادت التقارير بأن السلطات تطبق إجراءات الحجر الصحي والمراقبة، وقد جرى حتى الآن فحص "180" شخصاً، مع عزل "20" من المخالطين المعرضين لخطر الإصابة. وقال نيغام "جميعهم لا تظهر عليهم أعراض وجاءت نتائج اختباراتهم سلبية. سنعيد اختبارهم قبل انتهاء فترة الحجر الصحي التي تبلغ 21 يوماً".

ويُعد فيروس نيباه من الفيروسات الحيوانية المنشأ، أي إنه ينتقل بين الحيوانات والبشر. ووفق منظمة الصحة العالمية، تُعد خفافيش الفاكهة المضيف الطبيعي للفيروس، كما يمكن أن ينتقل من حيوانات أخرى مثل الخنازير، أو عبر الأطعمة الملوثة، أو من خلال الاتصال المباشر بين البشر.

وبحسب مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، قد يسبب فيروس نيباه الحمى والصداع والسعال والتهاب الحلق وصعوبة التنفس، وقد يتطور إلى التهاب الدماغ، مع أعراض مثل التشوش الذهني والنعاس والنوبات أو الغيبوبة. وتشير المراكز إلى أن الأعراض تظهر عادة بعد "أربعة" إلى "أربعة عشر" يوماً من الإصابة، كما لا يوجد علاج محدد، ويقتصر التعامل معه على الرعاية الداعمة وعلاج الأعراض.
