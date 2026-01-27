تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

انسحاب رسمي للولايات المتحدة من اتفاقية المناخ العالمية

Lebanon 24
27-01-2026 | 01:23
انسحاب رسمي للولايات المتحدة من اتفاقية المناخ العالمية
انسحاب رسمي للولايات المتحدة من اتفاقية المناخ العالمية photos 0
تنفذ الولايات المتحدة بشكل رسمي قرار الانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ، وذلك بعد مرور عام على تقديم الإشعار الرسمي للأمم المتحدة.

وكان الرئيس دونالد ترامب قد وقّع أمراً تنفيذياً بالانسحاب في يوم تنصيبه، العشرين من كانون الثاني 2025، ما يمثل المرة الثانية التي تنسحب فيها البلاد من الاتفاقية تحت قيادته.

وتستهدف الاتفاقية العالمية الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض إلى أقل من درجتين مئويتين، مع السعي إلى كبحه عند 1.5 درجة مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية.

ويأتي هذا القرار بعد تراجع ملحوظ لدور الولايات المتحدة في الجهود الدبلوماسية المتعلقة بالمناخ، بما في ذلك عدم مشاركتها في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب-30) الذي عُقد في البرازيل تشرين الثاني الماضي.

يُعتبر الانسحاب الأمريكي خطوة تؤثر على الالتزامات العالمية بخفض الانبعاثات، كما يُتوقع أن يخلق فجوة في تمويل مشاريع التكيف والتخفيف من آثار التغير المناخي، وهي مساعدات حيوية للعديد من الدول النامية. (العربية)
الرئيس دونالد ترامب

الولايات المتحدة

الأمم المتحدة

دونالد ترامب

دبلوماسي

البرازيل

دونالد

الثورة

