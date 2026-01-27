تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

خلافات حادة في الحكومة الإسرائيلية.. أزمة بين نتنياهو وبن غفير بسبب معبر رفح

Lebanon 24
27-01-2026 | 01:42
A-
A+
خلافات حادة في الحكومة الإسرائيلية.. أزمة بين نتنياهو وبن غفير بسبب معبر رفح
خلافات حادة في الحكومة الإسرائيلية.. أزمة بين نتنياهو وبن غفير بسبب معبر رفح photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
ثارت أزمة في الحكومة الإسرائيلية بسبب اعتراض اليمين المتطرف على القرار المرتقب  بشأن فتح معبر رفح بين قطاع غزة ومصر.

وقال مسؤول أميركي لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إن واشنطن تتوقع فتح المعبر بحلول نهاية الأسبوع الجاري، بعد استعادة جثة ران غويلي آخر رهينة إسرائيلي في قطاع غزة.

كما نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أميركية قولها، إن آلية تشغيل معبر رفح والتوصل لتفاهمات نهائية لفتحه هذا الأسبوع "حُسمت بين الولايات المتحدة وإسرائيل ومصر والجانب الفلسطيني".

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن الموافقة على فتح معبر رفح "للأفراد فقط وتحت رقابة إسرائيلية كاملة"، ضمن خطة النقاط العشرين التي وضعها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء حرب غزة.

واعتبر مكتب نتنياهو أن المرحلة المقبلة في غزة هي "نزع السلاح وليس إعادة الإعمار"، مشيرة إلى "مصلحة إسرائيل في تسريعها لاستكمال أهداف الحرب".

لكن هيئة البث الإسرائيلية أشارت إلى خلافات حادة في الحكومة الإسرائيلية، بسبب قرار فتح معبر رفح المرتقب.

وهاجم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير قرار فتح المعبر واصفا إياه بـ"الخطأ الكبير"، بينما حذرت وزيرة الاستيطان أوريت ستروك مما اعتبرته "تسليم غزة للسلطة الفلسطينية"، علما أن الوزيرين من اليمين المتطرف.



Advertisement
مواضيع ذات صلة
الحكومة الإسرائيلية: معبر رفح سيُفتح خلال الأيام المقبلة لخروج الفلسطينيين من غزة إلى مصر
lebanon 24
Lebanon24
27/01/2026 11:31:53 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: ترامب اتفق مع نتنياهو على فتح معبر رفح بمجرد عودته من الولايات المتحدة
lebanon 24
Lebanon24
27/01/2026 11:31:53 Lebanon 24 Lebanon 24
مكتب نتنياهو: الموافقة على فتح معبر رفح بشكل محدود لعبور الأشخاص فقط وبرقابة إسرائيلية كاملة
lebanon 24
Lebanon24
27/01/2026 11:31:53 Lebanon 24 Lebanon 24
سموتريتش لنتنياهو: لن نفتح معبر رفح ولن نتقدم خطوة واحدة حتى تعود الجثة الأخيرة
lebanon 24
Lebanon24
27/01/2026 11:31:53 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس الوزراء الإسرائيلي

الولايات المتحدة

إعادة الإعمار

دونالد ترامب

الإسرائيلية

الفلسطينية

الإسرائيلي

قطاع غزة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:48 | 2026-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:30 | 2026-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:20 | 2026-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:16 | 2026-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:05 | 2026-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
03:48 | 2026-01-27
Lebanon24
03:30 | 2026-01-27
Lebanon24
03:20 | 2026-01-27
Lebanon24
03:16 | 2026-01-27
Lebanon24
03:05 | 2026-01-27
Lebanon24
02:58 | 2026-01-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24