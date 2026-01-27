خلافات حادة في الحكومة الإسرائيلية.. أزمة بين نتنياهو وبن غفير بسبب معبر رفح

ثارت أزمة في الحكومة بسبب اعتراض اليمين المتطرف على القرار المرتقب بشأن فتح معبر رفح بين ومصر.



وقال مسؤول أميركي لصحيفة "تايمز أوف "، إن تتوقع فتح المعبر بحلول نهاية الأسبوع الجاري، بعد استعادة جثة ران غويلي آخر رهينة إسرائيلي في قطاع غزة.



كما نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أميركية قولها، إن آلية تشغيل معبر رفح والتوصل لتفاهمات نهائية لفتحه هذا الأسبوع "حُسمت بين وإسرائيل ومصر والجانب الفلسطيني".



وكان مكتب بنيامين أعلن الموافقة على فتح معبر رفح "للأفراد فقط وتحت رقابة إسرائيلية كاملة"، ضمن خطة النقاط العشرين التي وضعها الرئيس الأميركي لإنهاء حرب غزة.



واعتبر مكتب نتنياهو أن المرحلة المقبلة في غزة هي "نزع السلاح وليس "، مشيرة إلى "مصلحة إسرائيل في تسريعها لاستكمال أهداف الحرب".



لكن هيئة البث الإسرائيلية أشارت إلى خلافات حادة في الحكومة الإسرائيلية، بسبب قرار فتح معبر رفح المرتقب.



وهاجم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير قرار فتح المعبر واصفا إياه بـ"الخطأ الكبير"، بينما حذرت وزيرة الاستيطان أوريت ستروك مما اعتبرته "تسليم غزة للسلطة "، علما أن الوزيرين من اليمين المتطرف.









