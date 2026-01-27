تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

إيران اختبرت صاروخًا باليستيًا عابرًا للقارات

Lebanon 24
27-01-2026 | 02:10
إيران اختبرت صاروخًا باليستيًا عابرًا للقارات
أفادت تقارير من إسلام آباد نقلاً عن خبراء دفاع وأمن دوليين بأن إيران اختبرت صاروخًا باليستيًا عابرًا للقارات بعيد المدى "ICBM" بمدى يقارب "10000" كيلومتر.

وبحسب ما نُسب إلى خبراء دفاع إيرانيين وبعض مصادر برلمانية، فإن الاختبار جرى للمرة الأولى، مع حديث عن إطلاق الصاروخ باتجاه "سيبيريا". وتقول هذه الروايات إن مدى الصاروخ يثير قلقًا في الأوساط الدفاعية الغربية والإقليمية، لأنه نظريًا يتيح الوصول إلى أهداف بعيدة جدًا، بينها أجزاء من أوروبا والولايات المتحدة.

في المقابل، تشير التقارير نفسها إلى أن مصادر دولية أو منظمات دفاع مستقلة لم تؤكد رسميًا حصول الاختبار. وتضيف أن مزاعم تطوير قدرات صاروخية بعيدة المدى لطهران ليست جديدة، لكن التحقق المستقل بقي محدودًا وغير متسق.

وتلفت الخلفية المرافقة إلى أن برنامج الصواريخ الإيراني يضم صواريخ باليستية ومتوسطة المدى وأنظمة متعددة، من دون الإبلاغ علنًا عن اختبار معترف به لصاروخ عابر للقارات حتى الآن، ما يجعل ما ورد "في حال ثبت" نقطة مؤثرة في النقاشات العالمية حول الأمن والدفاع وقد ينعكس على مسارات السياسة والتهدئة والمفاوضات.
بكين حمّلت 100 صاروخ باليستي عابر للقارات في أحدث 3 مواقع ‌إطلاق.. تقرير للبنتاغون يكشف
بريطانيا تطوّر صاروخاً باليستياً جديداً لدعم أوكرانيا
رويترز عن الحكومة البريطانية: سنطور صاروخا باليستيا بعيد المدى لصالح أوكرانيا
كوريا الشمالية تطلق صاروخًا باليستيًا باتجاه بحر اليابان
