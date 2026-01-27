إيران اختبرت صاروخًا باليستيًا عابرًا للقارات

أفادت تقارير من إسلام آباد نقلاً عن خبراء دفاع وأمن دوليين بأن اختبرت صاروخًا باليستيًا عابرًا للقارات بعيد المدى "ICBM" بمدى يقارب "10000" كيلومتر.



وبحسب ما نُسب إلى خبراء دفاع إيرانيين وبعض مصادر برلمانية، فإن الاختبار جرى للمرة الأولى، مع حديث عن إطلاق الصاروخ باتجاه " ". وتقول هذه الروايات إن مدى الصاروخ يثير قلقًا في الأوساط الدفاعية الغربية والإقليمية، لأنه نظريًا يتيح الوصول إلى أهداف بعيدة جدًا، بينها أجزاء من والولايات المتحدة.



في المقابل، تشير التقارير نفسها إلى أن مصادر دولية أو منظمات دفاع مستقلة لم تؤكد رسميًا حصول الاختبار. وتضيف أن مزاعم تطوير قدرات صاروخية بعيدة المدى لطهران ليست جديدة، لكن التحقق المستقل بقي محدودًا وغير متسق.



وتلفت الخلفية المرافقة إلى أن برنامج الصواريخ يضم صواريخ باليستية ومتوسطة المدى وأنظمة متعددة، من دون الإبلاغ علنًا عن اختبار معترف به لصاروخ عابر للقارات حتى الآن، ما يجعل ما ورد "في حال ثبت" نقطة مؤثرة في النقاشات العالمية حول الأمن والدفاع وقد ينعكس على مسارات السياسة والتهدئة والمفاوضات.

