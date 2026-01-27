تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

إسرائيل تسعى لاتفاقية أمنية جديدة مع أميركا.. هذا ما كشفته صحيفة "فاينانشال تايمز"

Lebanon 24
27-01-2026 | 02:29
إسرائيل تسعى لاتفاقية أمنية جديدة مع أميركا.. هذا ما كشفته صحيفة فاينانشال تايمز
إسرائيل تسعى لاتفاقية أمنية جديدة مع أميركا.. هذا ما كشفته صحيفة فاينانشال تايمز photos 0
تستعد إسرائيل لإجراء محادثات مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول اتفاقية أمنية جديدة مدتها 10 سنوات، وفق ما أفادت صحيفة "فاينانشال تايمز"، الثلاثاء.

وتهدف الاتفاقية المذكورة إلى تمديد الدعم العسكري الأميركي، رغم إشارة القادة الإسرائيليين إلى تخطيطهم لمستقبل يتسم بانخفاض الدعم المالي الأميركي.

وقال جيل بنحاس، المستشار المالي السابق لوزارة الدفاع الإسرائيلية، للصحيفة بان إسرائيل ستعطي الأولوية للمشاريع العسكرية والدفاعية المشتركة على حساب المساعدات النقدية. ويتوقع أن تُعقد المحادثات خلال الأسابيع القادمة.

وأكد بنحاس للصحيفة أن "الشراكة أهم من مجرد التمويل في هذا السياق. هناك أمور كثيرة تضاهي المال. يجب أن تكون النظرة إلى هذا الأمر أوسع".

وأشار بنحاس إلى أن الدعم المالي المباشر، المقدر بنحو 3.3 مليار دولار سنويًا، والذي يمكن لإسرائيل استخدامه لشراء أسلحة أميركية، هو "أحد بنود مذكرة التفاهم التي يمكن تقليصها تدريجيا".

وقعت الحكومتان الأميركية والإسرائيلية في عام 2016 مذكرة تفاهم مدتها 10 سنوات، تنتهي في أيلول 2028. تنص المذكرة على تقديم 38 مليار دولار كمساعدات عسكرية، منها 33 مليار دولار كمنح لشراء معدات عسكرية، و5 مليارات دولار لأنظمة الدفاع الصاروخي.


