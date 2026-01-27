أحدث تقارير تلقاها ترامب عن إيران وموعد "الضربة" المُحتملة.. "نيويورك تايمز" تكشف



روت صحيفة " تايمز" تفاصيل عن أحدث تقارير تلقاها الرئيس الأميركي بشأن ، مشيرة إلى موعد الضربة العسكرية المحتمل أن تشنها ضد .



وتلقى عدة تقارير استخباراتية تشير إلى "تراجع موقف الحكومة "، وتؤكد أن "قبضتها على السلطة في أضعف حالاتها منذ ثورة 1979"، وفقا لعدد من المصادر المطلعة، بحسب ما أوردت الصحيفة.



وبحسب التقارير، فإن الاحتجاجات التي اندلعت أواخر العام الماضي "هزت أركان الحكومة الإيرانية، لا سيما مع امتدادها إلى مناطق كانت تعتبر معاقل دعم المرشد ".



ورغم انحسار الاحتجاجات، لا تزال الحكومة في موقف حرج، فقد أكدت التقارير الاستخباراتية أن الاقتصاد يعاني ضعفا تاريخيا.



وأشعلت الأزمة الاقتصادية فتيل احتجاجات متفرقة أواخر كانون الأول ، ومع اتساع رقعة المظاهرات في يناير، وجدت الحكومة الإيرانية نفسها أمام خيارات محدودة لتخفيف الأعباء المالية التي تثقل كاهل الأسر.



ومع تزايد رقعة ووتيرة الاحتجاجات، أفادت تقارير منظمات حقوقية بمقتل آلاف المتظاهرين في مناطق متفرقة من إيران، وتوازيا تكررت تهديدات ترامب بشن هجمات ضد طهران.



ويعزز الجيش الأميركي وجوده في المنطقة بشكل كبير، لكن لم تتضح بعد الخطوات التي قد تفكر فيها .