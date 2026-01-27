أحدث تقارير تلقاها ترامب عن إيران وموعد "الضربة" المُحتملة.. "نيويورك تايمز" تكشف

تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
A+
A-
روت صحيفة "
نيويورك
تايمز" تفاصيل عن أحدث تقارير تلقاها الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
بشأن
إيران
، مشيرة إلى موعد الضربة العسكرية المحتمل أن تشنها
واشنطن
ضد
طهران
.
وتلقى
ترامب
عدة تقارير استخباراتية تشير إلى "تراجع موقف الحكومة
الإيرانية
"، وتؤكد أن "قبضتها على السلطة في أضعف حالاتها منذ ثورة 1979"، وفقا لعدد من المصادر المطلعة، بحسب ما أوردت الصحيفة.
وبحسب التقارير، فإن الاحتجاجات التي اندلعت أواخر العام الماضي "هزت أركان الحكومة الإيرانية، لا سيما مع امتدادها إلى مناطق كانت تعتبر معاقل دعم المرشد
علي خامنئي
".
ورغم انحسار الاحتجاجات، لا تزال الحكومة في موقف حرج، فقد أكدت التقارير الاستخباراتية أن الاقتصاد
الإيراني
يعاني ضعفا تاريخيا.
وأشعلت الأزمة الاقتصادية فتيل احتجاجات متفرقة أواخر كانون الأول ، ومع اتساع رقعة المظاهرات في يناير، وجدت الحكومة الإيرانية نفسها أمام خيارات محدودة لتخفيف الأعباء المالية التي تثقل كاهل الأسر.
ومع تزايد رقعة ووتيرة الاحتجاجات، أفادت تقارير منظمات حقوقية بمقتل آلاف المتظاهرين في مناطق متفرقة من إيران، وتوازيا تكررت تهديدات ترامب بشن هجمات ضد طهران.
ويعزز الجيش الأميركي وجوده في المنطقة بشكل كبير، لكن لم تتضح بعد الخطوات التي قد تفكر فيها
إدارة ترامب
.
