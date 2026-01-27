وسط توترات إقليمية... كوريا الشمالية تطلق "مقذوفاً" باتجاه بحر اليابان

أعلن الجيش الكوري الجنوبي، اليوم الثلاثاء، أن أطلقت "مقذوفاً" غير محدد باتجاه بحر ، في خطوة تصعيدية جديدة تزامنت مع رصد لإطلاق ما يُعتقد أنه صاروخ بالستي.



وتأتي هذه التجربة الصاروخية في وقت يسود فيه القلق الإقليمي من تنامي التعاون العسكري بين بيونغ يانغ وموسكو وبكين. وفي هذا الصدد، اعتبرت رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، أن الدول الثلاث تمثل "قوى نووية" مجاورة، مشددة على ضرورة تعزيز الدبلوماسية اليابانية لمواجهة هذا التقارب، رغم تأكيد الرسمي المتكرر بأنها لا تعترف بكوريا الشمالية كدولة نووية.





Advertisement